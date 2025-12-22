El 22 de diciembre de 1997 en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Miembros de la comunidad indígena que rezaban en una ermita fueron atacados por paramilitares como parte de una estrategia contrainsurgente para frenar la influencia del EZLN. Resultando 45 personas muertas entre las víctimas 16 niños y adolescentes, 20 mujeres (incluyendo cuatro embarazadas) y 9 hombres adultos. El ataque duró 7 horas a tan solo 200 metros de un retén policial y militar que no intervino. Aunque se lograron procesar a los ejecutores de la masacre, hubo irregularidades en el proceso judicial según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual liberó a algunos de los sentenciados en el 2009. Prevaleciendo la impunidad e injusticia…
Senderos de esperanzas
En el homenaje a todos nuestros mártires de Acteal
Director
Olmedo Carrasquilla Aguila
Guión
Marco Von Borstel
Edición y postproducción
Olmedo Carrasquilla Aguila
Testimonios
Guadalupe Vásquez Luna
Antonio Gutiérrez Pérez
Drone
Olmedo Carrasquilla Aguila
Música
Coro de Acteal
Pito. Carla Serrano. Casa Monarca CDMX
Agradecimientos
Sociedad Las Abejas de Acteal
Mesa Directiva 2024
Presidente: Victorio Pérez Paciencia
Vicepresidente: Alfredo Jiménez Pérez
Tesorero: Juan Pérez Santis
Coordinadoras de proyectos: Antonia Pérez Pérez y María Gómez Ruíz
Fundación El Puente
Otros Mundo Chiapas
Alianza Ríos Mayas
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Casa Productora
Radio Temblor
Derechos Reservados
Panamá
2025
Realizado en el marco del Segundo Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales Reencontrarnos en la Resistencia y las Alternativas.
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 6 al 9 de noviembre del 2024.
Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal
A 28 años de la Masacre de Acteal
Last modified: 19/12/2025