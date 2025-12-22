El 22 de diciembre de 1997 en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Miembros de la comunidad indígena que rezaban en una ermita fueron atacados por paramilitares como parte de una estrategia contrainsurgente para frenar la influencia del EZLN. Resultando 45 personas muertas entre las víctimas 16 niños y adolescentes, 20 mujeres (incluyendo cuatro embarazadas) y 9 hombres adultos. El ataque duró 7 horas a tan solo 200 metros de un retén policial y militar que no intervino. Aunque se lograron procesar a los ejecutores de la masacre, hubo irregularidades en el proceso judicial según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual liberó a algunos de los sentenciados en el 2009. Prevaleciendo la impunidad e injusticia…

Senderos de esperanzas

En el homenaje a todos nuestros mártires de Acteal

Director

Olmedo Carrasquilla Aguila

Guión

Marco Von Borstel

Edición y postproducción

Olmedo Carrasquilla Aguila

Testimonios

Guadalupe Vásquez Luna

Antonio Gutiérrez Pérez

Drone

Olmedo Carrasquilla Aguila

Música

Coro de Acteal

Pito. Carla Serrano. Casa Monarca CDMX

Agradecimientos

Sociedad Las Abejas de Acteal

Mesa Directiva 2024

Presidente: Victorio Pérez Paciencia

Vicepresidente: Alfredo Jiménez Pérez

Tesorero: Juan Pérez Santis

Coordinadoras de proyectos: Antonia Pérez Pérez y María Gómez Ruíz

Fundación El Puente

Otros Mundo Chiapas

Alianza Ríos Mayas

Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Casa Productora

Radio Temblor

Derechos Reservados

Panamá

2025

Realizado en el marco del Segundo Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales Reencontrarnos en la Resistencia y las Alternativas.

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 6 al 9 de noviembre del 2024.

Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal

A 28 años de la Masacre de Acteal

