De la Tajada de Sandía a Palestina: memoria y resistencia

Cada 15 de abril, Panamá conmemora el Incidente de la Tajada de Sandía de 1856, un hecho histórico que marcó la resistencia del pueblo panameño frente a la prepotencia y el abuso de ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio.

Este episodio no solo evidenció las tensiones de la época, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad y la soberanía nacional, una lucha que continuaría a lo largo del siglo XX frente a distintas formas de intervención extranjera.

Hoy, esa memoria también nos conecta con otras luchas en el mundo. En Palestina, la sandía se ha convertido en un símbolo de resistencia, ya que sus colores —rojo, verde, blanco y negro— representan la bandera palestina, especialmente en contextos donde su uso ha sido restringido.

Así como en Panamá la tajada de sandía representa dignidad frente a la opresión, en Palestina simboliza la persistencia de un pueblo que resiste frente a la ocupación.

Escuchemos declaraciones de Pedro Silva García, Secretario de Organización del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (COPASOLPA)

A pesar de los contextos políticos actuales, desde Panamá se mantiene viva la memoria histórica y la solidaridad con los pueblos que luchan por su autodeterminación. Porque la historia nos enseña que la dignidad no se negocia, y la resistencia sigue siendo el camino hacia la libertad.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Fotos: Pedro Silva García.

Last modified: 16/04/2026