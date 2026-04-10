Panamá no es colonia: rechazo a la injerencia estadounidense

A un año de la firma del memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, crecen las preocupaciones por el retorno de tropas estadounidenses a territorio panameño, con el aval del gobierno nacional.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la migración irregular, se impulsa además la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, que para diversos sectores no es más que una nueva forma de injerencia en los asuntos internos de la región.

Estas acciones reavivan viejas heridas en la historia panameña y latinoamericana, donde la presencia militar extranjera ha estado ligada a intereses geopolíticos más que al bienestar de los pueblos.

A esto se suman las declaraciones del presidente Donald Trump, quien de manera reiterada se ha referido al Canal de Panamá en términos irrespetuosos hacia la soberanía nacional.

Escuchemos declaraciones de Diogenes Sánchez, profesor de filosofía e historia, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)

Frente a este escenario, organizaciones sociales y populares han alzado su voz para rechazar cualquier intento de intervención y recordar que Panamá es una nación soberana, no una colonia. La defensa del territorio, la autodeterminación y la dignidad nacional siguen siendo banderas irrenunciables del pueblo panameño.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 09/04/2026