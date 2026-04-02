Niñez en riesgo: denuncias contra el sistema de protección en Panamá

En Panamá, crece la preocupación por las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico contra menores en albergues bajo la responsabilidad del Estado, particularmente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

A estas graves acusaciones se suman los testimonios de padres y madres de familia, quienes denuncian irregularidades en los procesos mediante los cuales se les ha retirado la guarda y crianza de sus hijos, señalando falta de sustento legal y violaciones al debido proceso.

Frente a esta situación, en los últimos días se han realizado manifestaciones y vigilias a las afueras de la institución, donde ciudadanos exigen justicia para los menores y el respeto a los derechos de las familias afectadas.

Las denuncias no solo apuntan a posibles hechos de violencia dentro de los albergues, sino también a un sistema que, lejos de proteger, estaría generando mayor vulnerabilidad en la niñez.

Escuchemos declaraciones de Ileana Corea, militante de Juventudes Revolucionarias 16 de agosto (JR-16)

Hoy, más que nunca, se exige verdad, transparencia y justicia. La protección de la niñez no puede fallar. Es responsabilidad del Estado investigar, sancionar a los responsables y garantizar que nunca más se vulneren los derechos de quienes más necesitan cuidado y protección.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 02/04/2026