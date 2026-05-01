Día del Trabajador en Panamá: 140 años de lucha, persecuciones y realidades incómodas

Cada 1 de mayo, Panamá se suma a la conmemoración internacional del Día del Trabajador y la trabajadora, una fecha que honra las luchas históricas por condiciones laborales dignas, salarios justos y derechos fundamentales. Sin embargo, más allá de “Los actos oficiales”, los discursos políticos y las marchas, la realidad de miles de trabajadores panameños sigue marcada por profundas contradicciones.

Mientras las autoridades resaltan cifras macroeconómicas y proyectan estabilidad, amplios sectores laborales enfrentan precariedad, informalidad, una creciente desigualdad y persecución por parte del gobierno. El empleo informal continúa siendo una salida obligada para muchos, sin acceso a seguridad social ni garantías básicas. A esto se suma el estancamiento salarial frente al aumento del costo de vida, que golpea especialmente a las clases trabajadoras.

Las organizaciones sindicales, educadores, estudiantes, ecologistas y campesinos que por su parte, denuncian que el diálogo social ha sido debilitado y que las políticas públicas no responden de manera efectiva a las necesidades reales de los trabajadores. Reclaman mayor protección laboral, cumplimiento de convenios internacionales y una revisión urgente de las condiciones en sectores clave como la construcción, el comercio y los servicios.

El Día del Trabajador, lejos de ser solo una celebración, se convierte así en un recordatorio incómodo: los derechos conquistados no son inamovibles y las deudas sociales siguen vigentes. En Panamá, la fecha interpela tanto al Estado como al sector privado, pero también a una sociedad que, en muchos casos, ha normalizado la desigualdad laboral, le reapertura de la mina y daños ecologicos como el embalse de Río indio, la falta de agua y viviendas, desempleo, educadores separados y la judilizacion al movimiento social.

Los discursos y los trabajadores exigen coherencia. Más que promesas, acciones concretas. Porque el verdadero homenaje al trabajador no está en los actos protocolares con sus sindicatos amarillos sino en garantizar condiciones de vida y trabajo dignas durante todo el año.

Por: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva Garcia.

Last modified: 01/05/2026