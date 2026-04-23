130 organizaciones exigen reparaciones rumbo a Santa Marta [Transición Energética Justa]

Carta Abierta – Conferencia Santa Marta

Damos la bienvenida a la Primera Conferencia sobre la Transición hacia el Abandono de los Combustibles Fósiles, un evento enfocado en generar entendimiento para acelerar una transición justa y equitativa hacia el abandono de los combustibles fósiles. Como organizaciones y actores comprometidos con la justicia climática, consideramos fundamental, que esta conferencia incorpore de manera explícita responsabilidad legal internacional y las reparaciones del daño climático a nuestro derecho humano a un clima saludable, dimensiones que no se reflejan con suficiente claridad en la nota conceptual.

Las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dejado claro que aún queda un largo camino para cumplir con las obligaciones legales existentes y proteger nuestro derecho a un clima saludable. Concordamos en que la producción de combustibles fósiles genera responsabilidades legales y estatales. Precisamente por eso, nos preocupa profundamente que la nota conceptual de la conferencia no incorpore de manera explícita la responsabilidad internacional y la reparación de los daños climáticos. En consecuencia, consideramos imprescindible que la agenda de trabajo incluya un espacio específico para debatir la responsabilidad internacional, la deuda climática y los mecanismos de reparación como parte integral de la transición.

Las economías basadas en combustibles fósiles son la causa fundamental del cambio climático y la razón persistente por la que no se han estabilizado las emisiones de carbono. Las décadas de aumento sostenido de la extracción y uso descontrolado de combustibles fósiles han llevado a que los impactos climáticos superen la capacidad de adaptación de nuestros ecosistemas. La especulación con los combustibles fósiles por parte del sector privado y de algunos Estados, ha causado daños generalizados a nuestro clima y a los derechos humanos. Reparar estos actos ilícitos está entrelazado con las acciones para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles.

Debemos recorrer el camino de la responsabilidad y la reparación para abandonar los combustibles fósiles, crear bienestar y dignidad en nuestras sociedades y economías. Los Estados ricos y los inversionistas multimillonarios que se han beneficiado de la explotación petrolera deben hacerse responsables.

Traemos a esta conferencia nuestra experiencia en la lucha contra los daños y pérdidas, en espera que las reparaciones formen parte de una transición justa. Las reparaciones no pueden entenderse como un elemento complementario, sino como un pilar estructural de una transición verdaderamente justa.

La transición no debe obviar sus responsabilidades en materia de daños y pérdidas. Esto debe constituir un principio rector de la conferencia, ya que incluirá las externalidades negativas que la industria de los combustibles fósiles ha dejado de lado para obtener ganancias y responderá a la deuda climática existente. De lo contrario, existe el riesgo de que los costos del daño continúen siendo socializados mientras las ganancias históricas permanecen privatizadas.

La conferencia promueve el cierre controlado de la industria de los combustibles fósiles para impulsar la inversión y las ganancias de otras actividades económicas. Si la responsabilidad y el daño no se abordan en el debate, ¿esta transición simplemente nos dejará el costo del daño a las comunidades? Una transición sin responsabilidad corre el riesgo de convertirse en una redistribución de inversiones que no garantiza justicia climática.

Tenemos esperanza en una transición que no sea solo una vía transaccional hacia nuevas inversiones, sino hacia la responsabilidad en el uso de los recursos naturales y la protección del clima. Santa Marta es un respiro tras décadas de lenta y tediosa evasión de responsabilidades y la falta de resultados tangibles en las negociaciones de la CMNUCC. Valoramos la importancia de una conferencia centrada en la implementación.

Instamos a los organizadores a incorporar de manera explícita en la agenda y en los resultados de la conferencia el debate sobre responsabilidad internacional, reparaciones climáticas y deuda histórica. La inclusión de estos elementos en la agenda y en los resultados de la conferencia será determinante para que la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles sea coherente con la justicia climática y el derecho internacional.

20/02/2026

Organizaciones firmantes:

AbibiNsroma Foundation

African Futures Lab

African Coalition on Green Growth

Alianza Americas

Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA)

Allen+

Amnistía Internacional

AQOCI – Association québécoise des organismes de coopérationinternationale

Acción Ecológica

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Asociación Proyecto Camino Verde

Association for Farmers Rights Defense, AFRDASONOG

Azul

Barokupot Ganochetona Foundation-BGF

Barranquilla+20

CADTM AYNA

CAN Zimbabwe

Canadian Association of the Club of Rome

Care About Climate

Caribbean Youth Climate Council

Carmelite NGO

Calm and Mindful LLC

Censat Agua Viva – Amigos de la tierra Colombia

Centre for Economic and Social Rights (CESR)

Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC)

Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C

Center for International Environmental Law (CIEL)

Centroamérica Hubs Finanzas Sostenibles y Juventudes

CESTA

Child Rights International Network (CRIN)

Clima de Política

Clima21

CLIMATE ACTION NETWORK TANZANIA

Climate and Community Institute

Climate Justice Flotilla

Climate Action Network América Latina (CANLA)

Climate Rangers NTB

Climate Refugees

Climate Trance. Puerto Rico

Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –

COMOSOC

Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement, CVPD

Comité Permanente por los Derechos de la Mujer Trabajadora de

Chimborarazo

Comité Ambietal en Defensa de la Vida

Conectas Direitos Humanos

COPAL (Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina)

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE

Cosmopolíticas

Dalit with Disabilities Association Nepal

Development Initiative for Community Impact

Disability Peoples Forum Uganda

DISABILITY PEOPLES FORUM UGANDA

Doctors for Planetary Health – West Coast

DYVOPAasbl

[earth]

El Puente

Emonyo Yefwe International

Emmaus International

Equal Rights

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia

EXTINCTION REBELLION GRABEN-RDC

Extinction Rebellion Deutschland (Germany)

Fastenaktion (Swiss Lenten Fund)

Fight Inequality Alliance (FIA) / Alianza contra la Desigualdad

For the Oceans Foundation

Forum des Engages pour le Developpement Durable (FORED-ONG)

Fridays for Future Brasil

Fundación Argentina 1.5

Fundación Hábitat VerdeFundación Heinrich Böll – Oficina Bogotá, Colombia

Fundación Heinrich Boell Centroamérica

Fundación Laberinto

FUNDACION CHILE SUSTENTABLE

Fundación Pachamama

Fundación Reparemos

Fundación ReVerdes

Grupo de Trabajo Sobre Impactos de los Hidrocarburos (GITH)

GTA – Rede de Trabalho Amazonico

Green Planet Initiative International

Global Energy Embargo for Palestine

Habitat Defenders Africa

Housing and Land Rights Network

IDdecoCR/LAC

Indigenous Environmental Network

INSTITUTO TERRAMAR

Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA

Instituto para el desarrollo sostenible de la mujer lenca de Honduras

IDESMULH

Kolektiv ZLa Ruta del Clima

Life of Pachamama

Maasai Buffalo Dance group

Medio Alternativo digital PA’ Contarte Podcast

Mesa Ecuménica por la Paz – MEP

Nature Pulse Latam

Observatori del Deute en la Globalització

Oil Change International

Oxfam International

Pakistan Fisherfolk Forum

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático

Policy Research Institute for Equitable Development (PRIED)

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red de Profesionales de Cotopaxi

Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente-RedAfros

RED-CFAL

RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales

Research and Degrowth International

Resilient40

Ritmos Climáticos

Rivers & Rights

Sepia Alianzas Sostenibles

Shambala

Shujaa-Initiative

Signal Research and Resilience Initiative Sierra Leone RSquare

Soluciones Estratégicas Sustentables

Southern Africa Climate Change Network

SOMO – the Centre for Research on Multinational Corporations

Spire

Sustentabilidad Sin Fronteras

Taproot Earth

Terra40

The Climate Reality Project Brasil

TIPPING POINT NORTH SOUTH

TRAFFED -RDC Asbl

Uganda Coalition for Sustainable Development / East African Suswatch

Network

Unitarian Universalist Service Committee

United for Climate Justice

Vanuatu Climate Action Network

Watoto Rights

War on Want

World’s Youth for Climate Justice

Youth Council The Primavera – Vichada.

ZERO Associação Sistema Terrestre Sustentável

ZERO Association for the Earth Sustainability

Zero Hour Philippines

Zimbabwe Climate Change Coalition

Personas:

Ahmed Abdullahi Ali

Ana María Garrigós Cea

Anderson Barahona

Astrid Milena Bernal Rubio

Aura Vasquez

Belinda Ramírez

Britton Schwartz

Denisse Vélez

Ericka Carolina Murillo Rodríguez

Gemma Carolina Gutiérrez

Grettel Amalia Salazar Chacon

Inmanuel Chayan Biswas

Jenniffer Esperanza Rincón Galindo

José Ignacio Leguina

José Luis Ricapa Ninanya

Julie Jamis

Kakha NADIRADZE

Kathryn Russell

Laura Martín Diaz

Léo Ruesche Neggia

Lupo Canterac Troya

Mahmuda Akter

Mariana Sofía Parra Avendaño

Megan Devoe

Moses Amagbor Johnson

Pilar

Ruth Jeanneth Pérez Vallejo

Dr. SARAVANAN THANGARAJAN

Verónica Carrillo Ortega

Last modified: 23/04/2026