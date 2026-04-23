130 organizaciones exigen reparaciones rumbo a Santa Marta [Transición Energética Justa]

Carta Abierta – Conferencia Santa Marta
Damos la bienvenida a la Primera Conferencia sobre la Transición hacia el Abandono de los Combustibles Fósiles, un evento enfocado en generar entendimiento para acelerar una transición justa y equitativa hacia el abandono de los combustibles fósiles. Como organizaciones y actores comprometidos con la justicia climática, consideramos fundamental, que esta conferencia incorpore de manera explícita responsabilidad legal internacional y las reparaciones del daño climático a nuestro derecho humano a un clima saludable, dimensiones que no se reflejan con suficiente claridad en la nota conceptual.
Las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dejado claro que aún queda un largo camino para cumplir con las obligaciones legales existentes y proteger nuestro derecho a un clima saludable. Concordamos en que la producción de combustibles fósiles genera responsabilidades legales y estatales. Precisamente por eso, nos preocupa profundamente que la nota conceptual de la conferencia no incorpore de manera explícita la responsabilidad internacional y la reparación de los daños climáticos. En consecuencia, consideramos imprescindible que la agenda de trabajo incluya un espacio específico para debatir la responsabilidad internacional, la deuda climática y los mecanismos de reparación como parte integral de la transición.
Las economías basadas en combustibles fósiles son la causa fundamental del cambio climático y la razón persistente por la que no se han estabilizado las emisiones de carbono. Las décadas de aumento sostenido de la extracción y uso descontrolado de combustibles fósiles han llevado a que los impactos climáticos superen la capacidad de adaptación de nuestros ecosistemas. La especulación con los combustibles fósiles por parte del sector privado y de algunos Estados, ha causado daños generalizados a nuestro clima y a los derechos humanos. Reparar estos actos ilícitos está entrelazado con las acciones para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles.
Debemos recorrer el camino de la responsabilidad y la reparación para abandonar los combustibles fósiles, crear bienestar y dignidad en nuestras sociedades y economías. Los Estados ricos y los inversionistas multimillonarios que se han beneficiado de la explotación petrolera deben hacerse responsables.
Traemos a esta conferencia nuestra experiencia en la lucha contra los daños y pérdidas, en espera que las reparaciones formen parte de una transición justa. Las reparaciones no pueden entenderse como un elemento complementario, sino como un pilar estructural de una transición verdaderamente justa.
La transición no debe obviar sus responsabilidades en materia de daños y pérdidas. Esto debe constituir un principio rector de la conferencia, ya que incluirá las externalidades negativas que la industria de los combustibles fósiles ha dejado de lado para obtener ganancias y responderá a la deuda climática existente. De lo contrario, existe el riesgo de que los costos del daño continúen siendo socializados mientras las ganancias históricas permanecen privatizadas.
La conferencia promueve el cierre controlado de la industria de los combustibles fósiles para impulsar la inversión y las ganancias de otras actividades económicas. Si la responsabilidad y el daño no se abordan en el debate, ¿esta transición simplemente nos dejará el costo del daño a las comunidades? Una transición sin responsabilidad corre el riesgo de convertirse en una redistribución de inversiones que no garantiza justicia climática.
Tenemos esperanza en una transición que no sea solo una vía transaccional hacia nuevas inversiones, sino hacia la responsabilidad en el uso de los recursos naturales y la protección del clima. Santa Marta es un respiro tras décadas de lenta y tediosa evasión de responsabilidades y la falta de resultados tangibles en las negociaciones de la CMNUCC. Valoramos la importancia de una conferencia centrada en la implementación.
Instamos a los organizadores a incorporar de manera explícita en la agenda y en los resultados de la conferencia el debate sobre responsabilidad internacional, reparaciones climáticas y deuda histórica. La inclusión de estos elementos en la agenda y en los resultados de la conferencia será determinante para que la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles sea coherente con la justicia climática y el derecho internacional.
20/02/2026
Organizaciones firmantes:
AbibiNsroma Foundation
African Futures Lab
African Coalition on Green Growth
Alianza Americas
Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA)
Allen+
Amnistía Internacional
AQOCI – Association québécoise des organismes de coopérationinternationale
Acción Ecológica
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
Asociación Proyecto Camino Verde
Association for Farmers Rights Defense, AFRDASONOG
Azul
Barokupot Ganochetona Foundation-BGF
Barranquilla+20
CADTM AYNA
CAN Zimbabwe
Canadian Association of the Club of Rome
Care About Climate
Caribbean Youth Climate Council
Carmelite NGO
Calm and Mindful LLC
Censat Agua Viva – Amigos de la tierra Colombia
Centre for Economic and Social Rights (CESR)
Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC)
Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centroamérica Hubs Finanzas Sostenibles y Juventudes
CESTA
Child Rights International Network (CRIN)
Clima de Política
Clima21
CLIMATE ACTION NETWORK TANZANIA
Climate and Community Institute
Climate Justice Flotilla
Climate Action Network América Latina (CANLA)
Climate Rangers NTB
Climate Refugees
Climate Trance. Puerto Rico
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –
COMOSOC
Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement, CVPD
Comité Permanente por los Derechos de la Mujer Trabajadora de
Chimborarazo
Comité Ambietal en Defensa de la Vida
Conectas Direitos Humanos
COPAL (Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina)
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE
Cosmopolíticas
Dalit with Disabilities Association Nepal
Development Initiative for Community Impact
Disability Peoples Forum Uganda
DISABILITY PEOPLES FORUM UGANDA
Doctors for Planetary Health – West Coast
DYVOPAasbl
[earth]
El Puente
Emonyo Yefwe International
Emmaus International
Equal Rights
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
EXTINCTION REBELLION GRABEN-RDC
Extinction Rebellion Deutschland (Germany)
Fastenaktion (Swiss Lenten Fund)
Fight Inequality Alliance (FIA) / Alianza contra la Desigualdad
For the Oceans Foundation
Forum des Engages pour le Developpement Durable (FORED-ONG)
Fridays for Future Brasil
Fundación Argentina 1.5
Fundación Hábitat VerdeFundación Heinrich Böll – Oficina Bogotá, Colombia
Fundación Heinrich Boell Centroamérica
Fundación Laberinto
FUNDACION CHILE SUSTENTABLE
Fundación Pachamama
Fundación Reparemos
Fundación ReVerdes
Grupo de Trabajo Sobre Impactos de los Hidrocarburos (GITH)
GTA – Rede de Trabalho Amazonico
Green Planet Initiative International
Global Energy Embargo for Palestine
Habitat Defenders Africa
Housing and Land Rights Network
IDdecoCR/LAC
Indigenous Environmental Network
INSTITUTO TERRAMAR
Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA
Instituto para el desarrollo sostenible de la mujer lenca de Honduras
IDESMULH
Kolektiv ZLa Ruta del Clima
Life of Pachamama
Maasai Buffalo Dance group
Medio Alternativo digital PA’ Contarte Podcast
Mesa Ecuménica por la Paz – MEP
Nature Pulse Latam
Observatori del Deute en la Globalització
Oil Change International
Oxfam International
Pakistan Fisherfolk Forum
Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
Policy Research Institute for Equitable Development (PRIED)
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Red de Profesionales de Cotopaxi
Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente-RedAfros
RED-CFAL
RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
Research and Degrowth International
Resilient40
Ritmos Climáticos
Rivers & Rights
Sepia Alianzas Sostenibles
Shambala
Shujaa-Initiative
Signal Research and Resilience Initiative Sierra Leone RSquare
Soluciones Estratégicas Sustentables
Southern Africa Climate Change Network
SOMO – the Centre for Research on Multinational Corporations
Spire
Sustentabilidad Sin Fronteras
Taproot Earth
Terra40
The Climate Reality Project Brasil
TIPPING POINT NORTH SOUTH
TRAFFED -RDC Asbl
Uganda Coalition for Sustainable Development / East African Suswatch
Network
Unitarian Universalist Service Committee
United for Climate Justice
Vanuatu Climate Action Network
Watoto Rights
War on Want
World’s Youth for Climate Justice
Youth Council The Primavera – Vichada.
ZERO Associação Sistema Terrestre Sustentável
ZERO Association for the Earth Sustainability
Zero Hour Philippines
Zimbabwe Climate Change Coalition
Personas:
Ahmed Abdullahi Ali
Ana María Garrigós Cea
Anderson Barahona
Astrid Milena Bernal Rubio
Aura Vasquez
Belinda Ramírez
Britton Schwartz
Denisse Vélez
Ericka Carolina Murillo Rodríguez
Gemma Carolina Gutiérrez
Grettel Amalia Salazar Chacon
Inmanuel Chayan Biswas
Jenniffer Esperanza Rincón Galindo
José Ignacio Leguina
José Luis Ricapa Ninanya
Julie Jamis
Kakha NADIRADZE
Kathryn Russell
Laura Martín Diaz
Léo Ruesche Neggia
Lupo Canterac Troya
Mahmuda Akter
Mariana Sofía Parra Avendaño
Megan Devoe
Moses Amagbor Johnson
Pilar
Ruth Jeanneth Pérez Vallejo
Dr. SARAVANAN THANGARAJAN
Verónica Carrillo Ortega
Last modified: 23/04/2026