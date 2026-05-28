Marcha del 22 de mayo en Panamá: entre la protesta social y el silencio mediático

El pasado 22 de mayo, cientos de ciudadanos y diversas organizaciones sociales de Panamá participaron en una marcha para expresar su rechazo a proyectos considerados una amenaza ambiental y social, entre ellos el embalse de Río Indio y la posible reapertura de la actividad minera en el país.

Las protestas reunieron a organizaciones ecologistas, comunidades campesinas provenientes principalmente de las provincias de Colón y Coclé, estudiantes, sindicatos y ciudadanos independientes, quienes denunciaron que ambos proyectos representan riesgos para los recursos naturales, las comunidades rurales y el acceso sostenible al agua.

Sin embargo, llamó la atención la escasa cobertura brindada por los medios tradicionales nacionales, lo que ha generado cuestionamientos y suspicacias, especialmente considerando las denuncias de represión y criminalización que han enfrentado manifestantes en movilizaciones anteriores.

Esta situación contrasta con la amplia atención mediática otorgada a la reciente visita de María Corina Machado a Panamá, quien pudo realizar una concentración con ciudadanos venezolanos residentes en el país, además de ser recibida en la Asamblea Nacional y sostener una reunión con el presidente José Raúl Mulino.

Escuchemos declaraciones de Marco Llorente, de la secretaría de prensa de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT)

El debate sobre qué hechos reciben visibilidad y cuáles permanecen al margen vuelve a poner sobre la mesa el papel de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública. Para distintos sectores sociales, las luchas ambientales y comunitarias merecen ser escuchadas y ocupar un espacio dentro de la agenda nacional.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Foto: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 28/05/2026