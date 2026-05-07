Rechazo en Panamá a la visita del presidente de Israel

La visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Panamá, bajo el pretexto de profundizar alianzas estratégicas y fortalecer lazos entre ambos países, ha sido rechazada por el movimiento social y activistas de derechos humanos en el país.

Dicha visita es repudiada ya que representa al ente de ocupación colonial sionista, señalado internacionalmente por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, incluyendo bombardeos, desplazamientos forzados, restricciones al acceso de alimentos y agua, así como otras acciones denunciadas.

Además, Herzog fue objeto de denuncias penales en Suiza en enero de 2024, acusado por el genocidio que está cometiendo Israel en la franja de Gaza desde octubre de 2023, donde han asesinado más de 70, 000 palestinos, quienes en su mayoría son menores de edad y mujeres.

Por otro lado, genera preocupación que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, incluya en la agenda de esta visita el tema del agua en la región de Azuero, considerando la experiencia de la empresa estatal israelí Mekorot en otros países, como Argentina, donde ha sido cuestionada por la falta de transparencia en sus convenios y por promover un enfoque del agua como mercancía.

Escuchemos declaraciones de Priscilla Vásquez, integrante del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (COPASOLPA)

Frente a este escenario, organizaciones sociales y de derechos humanos reiteran su rechazo y hacen un llamado a que Panamá actúe con coherencia en la defensa de los derechos humanos y la soberanía, priorizando siempre el respeto a la vida, la dignidad de los pueblos y la gestión justa de sus recursos.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 07/05/2026