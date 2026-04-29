Justicia ambiental, biodiversidad y resistencia campesina: crítica al proyecto del embalse de Río Indio en Limón de Chagres

La marcha campesina en Limón de Chagres, provincia de Colón, contra el proyecto de embalse en el río Indio constituye un claro ejemplo de conflicto socioambiental en América Latina. Lejos de ser una protesta aislada, esta movilización revela tensiones estructurales entre un modelo de desarrollo centrado en grandes infraestructuras y la defensa de los territorios por parte de comunidades rurales. Desde una perspectiva de justicia ambiental, el caso evidencia una distribución desigual de los costos y beneficios del desarrollo, donde tanto las poblaciones humanas como los ecosistemas locales asumen las mayores cargas.

El concepto de justicia ambiental plantea que ningún grupo social —ni humano ni ecológico— debe soportar de manera desproporcionada los impactos negativos derivados de proyectos económicos o estatales. En el caso del embalse de Río Indio, las comunidades campesinas enfrentan la posibilidad de desplazamiento, pérdida de tierras productivas y desarticulación de sus formas de vida. Sin embargo, los impactos no se limitan a lo humano. La construcción del embalse implicaría la inundación de amplias zonas de bosque y hábitats naturales, afectando directamente a múltiples especies de animales, desde mamíferos y aves hasta anfibios y reptiles, muchos de los cuales dependen de ese ecosistema específico para sobrevivir.

La alteración del curso natural del río también tendría consecuencias significativas sobre la fauna acuática, peces y otras especies que dependen de los flujos naturales del agua, los cuales se verían interrumpidos sus ciclos de reproducción y migración. Asimismo, la fragmentación del hábitat podría provocar la disminución de poblaciones animales, pérdida de biodiversidad e incluso la desaparición local de especies. Estos efectos suelen ser subestimados en los discursos oficiales, que tienden a priorizar los beneficios económicos y estratégicos del proyecto.

Desde el enfoque de los conflictos socioambientales, este caso puede entenderse como una disputa por el control y significado del territorio. Para el Estado, el río Indio representa un recurso estratégico gestionable desde una lógica técnica. Para las comunidades campesinas, y también desde una perspectiva ecológica, el territorio es un sistema vivo donde interactúan seres humanos, animales como perros, gatos y aves de corral que ya son parte de la familia campesina , plantas y recursos naturales en equilibrio. La ruptura de este último no solo afecta a las comunidades, sino que transforma de manera irreversible los ecosistemas.

Un elemento particularmente crítico es la cuestionada legitimidad del proyecto en términos democráticos. Diversas voces comunitarias han señalado la falta de consultas efectivas y de mecanismos de participación vinculante. Esta exclusión no solo afecta a las personas, sino que invisibiliza la defensa del entorno natural como un actor clave dentro del conflicto. La naturaleza, aunque no tenga voz directa, está representada en las demandas de quienes dependen de ella y la protegen.

Asimismo, resulta necesario cuestionar la narrativa de inevitabilidad que rodea al proyecto. Presentar el embalse como la única solución frente a la crisis hídrica invisibiliza alternativas más sostenibles y menos destructivas. La gestión responsable del agua debería contemplar no solo las necesidades humanas, sino también la preservación de los ecosistemas y de las especies animales que forman parte de ellos.

La resistencia campesina en Limón de Chagres, por tanto, debe interpretarse como una forma de defensa integral del territorio. No se trata únicamente de proteger tierras o viviendas, sino de resguardar un sistema de vida que incluye tanto a las comunidades humanas como a la biodiversidad que las rodea. Esta visión contrasta con un modelo de desarrollo que fragmenta la relación entre sociedad y naturaleza, reduciendo esta última a un recurso explotable.

En conclusión, el conflicto en torno al embalse de Río Indio pone en evidencia la necesidad de replantear el concepto de desarrollo desde una perspectiva más amplia e inclusiva. Ignorar el impacto sobre los animales, los ecosistemas y la biodiversidad no solo es éticamente cuestionable, sino también ambientalmente insostenible. La marcha campesina, en este sentido, representa una defensa no solo de derechos humanos, sino también del equilibrio ecológico, recordando que el bienestar del país depende, en última instancia, de la salud de sus ecosistemas.

Por: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva Garcia.

Last modified: 29/04/2026