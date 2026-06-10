Dos marchas, una misma exigencia en Panamá: no a la mina y al embalse de Río Indio

Durante los días 4 y 6 de junio se realizaron movilizaciones en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón para rechazar la posible reapertura de la mina en Donoso y la construcción del embalse de Río Indio.

En las marchas participaron comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones populares, sindicalistas, docentes, defensores ambientales y ciudadanos independientes, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que estos proyectos podrían tener sobre los territorios, las fuentes de agua y la producción de alimentos.

Los participantes también exigieron el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2023 sobre el contrato minero y cuestionaron la posición del gobierno respecto al futuro de la actividad minera en el país.

Además, señalaron que la crisis hídrica nacional debe enfrentarse mediante una gestión eficiente y transparente del agua, sin que ello implique el desplazamiento de comunidades ni afectaciones a los ecosistemas.

Desde la capital hasta la provincia de Colón, las comunidades reiteraron que el agua y los territorios no son mercancías. Para los manifestantes, cualquier solución a la crisis hídrica del país debe respetar los derechos de las poblaciones afectadas y garantizar la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones.

Declaraciones de defensores y defensoras de la naturaleza en Panamá

Por: Dania Batista G. Radio Temblor Internacional.

Foto: Olmedo Carrasquilla Águila. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 10/06/2026