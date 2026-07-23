Agua, tierra y comunidades: razones para decir No a la megaminería en Panamá

El 22 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, una iniciativa surgida en 2009 e impulsada por activistas mexicanos y canadienses para denunciar la destrucción de ecosistemas y visibilizar los graves impactos sociales y ambientales que genera esta práctica, también conocida como megaminería. La megaminería es desarrollada principalmente por grandes empresas para la extracción de minerales como oro, cobre, coltán y uranio. Este proceso implica la remoción masiva de suelo y roca, así como el uso de sustancias químicas, entre ellas el cianuro sódico, para separar los minerales de interés. Además, requiere grandes cantidades de agua, energía y combustibles, lo que genera importantes afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades cercanas.

En el marco de esta conmemoración, en Panamá se realizó un encuentro ciudadano frente a la Iglesia del Carmen, con la participación de diversas organizaciones sociales y ambientales. La actividad recordó que la defensa del territorio no corresponde únicamente a las comunidades directamente afectadas, sino que involucra a toda la sociedad. Desde el campo hasta la ciudad, desde los jóvenes hasta los pueblos originarios, el llamado sigue siendo el mismo: proteger la vida, el agua, la tierra y el futuro de las próximas generaciones.

Declaraciones de Alibel Pizarro, socióloga e integrante del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería:

La actividad recordó que la defensa del territorio no corresponde únicamente a las comunidades directamente afectadas, sino que involucra a toda la sociedad. Desde el campo hasta la ciudad, desde los jóvenes hasta los pueblos originarios, el llamado sigue siendo el mismo: proteger la vida, el agua, la tierra y el futuro de las próximas generaciones.

Por: Milena Umaña / Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional



Last modified: 23/07/2026