Informe: Minería Metálica en América Latina. OMAL y Paz con Dignidad

Written by | 02/07/2026| Internacionales

Litio, cobre, cobalto, tierras raras… Los minerales que supuestamente salvarán al planeta están destruyendo territorios, comunidades y ecosistemas en América Latina.

Un nuevo informe de OMAL y Paz con Dignidad, con la participación del OLCA y otras organizaciones de toda la región, cartografía con precisión esta ofensiva: quiénes son los actores, qué marcos jurídicos los protegen y quiénes se les oponen.

 En Chile: 59 nuevos proyectos mineros, más de 104.500 millones de dólares en inversión proyectada y comunidades que defienden sus territorios con el 99% de los votos en consultas ciudadanas. Todo esto, bajo la sombra del Código Minero de Pinochet.

El extractivismo no es transición…

Encuentra el informe completo en nuestro sitio web:
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=111572

Comunicaciones OLCA

Last modified: 02/07/2026

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