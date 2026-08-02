Los 10 Gigantes del Agronegocio

La concentración corporativa en la alimentación y la agricultura – Edición 2026

Nuevas cifras de nuestro estudio con GRAIN confirman la fuerte concentración corporativa del agronegocio mundial, lo que deja a la cadena alimentaria profundamente vulnerable a los impactos climáticos cada vez más intensos y a los efectos en cadena de la guerra en Irán.

El informe ofrece una visión general del sistema alimentario mundial y actualiza investigaciones anteriores para revelar el grado de concentración en seis sectores agrícolas clave: semillas comerciales, pesticidas, fertilizantes sintéticos, maquinaria agrícola, farmacéutica animal y genética animal.

Principales conclusiones:

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– el número de sectores agrícolas que podrían definirse como oligopolio: semillas, pesticidas, maquinaria agrícola, farmacéutica animal y genética animal.



– el número de sectores agrícolas que podrían definirse como oligopolio: semillas, pesticidas, maquinaria agrícola, farmacéutica animal y genética animal. 2/3

– la cuota de mercado de los fertilizantes a base de potasio (potasa) está controlada por solo seis empresas: Nutrien, Mosaic, ICL, Uralkali, K+S y Eurochem.



– la cuota de mercado de los fertilizantes a base de potasio (potasa) está controlada por solo seis empresas: Nutrien, Mosaic, ICL, Uralkali, K+S y Eurochem. Hasta 40 %

– el aumento en las cifras de ventas trimestrales de las principales empresas de fertilizantes nitrogenados para el tercer mes de la guerra en Irán.



– el aumento en las cifras de ventas trimestrales de las principales empresas de fertilizantes nitrogenados para el tercer mes de la guerra en Irán. 78%

– la cuota de mercado que controlan las diez principales empresas de pesticidas.



– la cuota de mercado que controlan las diez principales empresas de pesticidas. +50 %

– la cuota de mercado de las semillas y los pesticidas comerciales, controlada por solo cuatro empresas: Bayer, Corteva, Syngenta y BASF.

«Se avecina una crisis alimentaria, y estas empresas están en una posición privilegiada para sacar provecho del hambre mundial, ya que su concentración de poder sobre el sistema alimentario acaba generando vulnerabilidades que explotan», afirma Mónica Vargas, investigadora de GRAIN. «Las perturbaciones en la cadena de suministro causadas por los cierres del estrecho de Ormuz ya generaron enormes ganancias inesperadas para las empresas de fertilizantes, lo que elevó los precios para el campesinado y quienes consumen, especialmente en el Sur Global».

En otros sectores clave, como la farmacéutica y la genética animal, la concentración permite que un puñado de empresas se beneficie de la vulnerabilidad ante las enfermedades, inherentes a la producción intensiva a gran escala y a las razas monogénicas altamente seleccionadas.

«El sistema alimentario nunca se ha visto tan vulnerable, y nuestra investigación muestra que ahora también está bajo el asedio de las grandes empresas tecnológicas», afirma Taarini Chopra, activista principal e investigadora del Grupo ETC. «Los principales gigantes de la agroindustria que figuran en nuestro informe se están aliando con las empresas más poderosas del planeta – Microsoft, Google, Amazon – para recolectar datos y obligar a los agricultores a utilizar costosas plataformas digitales. Necesitamos liberar de forma urgente a los sistemas alimentarios de este dominio corporativo y devolver el control al campesinado y las comunidades».

Para obtener más información, visita https://www.etcgroup.org/es/content/los-10-gigantes-del-agronegocio-2026 y descarga el informe completo.

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Last modified: 02/08/2026