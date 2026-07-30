América Latina: tiempos de incertidumbre y organización

En los últimos años, América Latina ha experimentado el avance de gobiernos de corte neoliberal y conservador que han ganado terreno político en distintos países de la región. Para diversos sectores sociales, estas administraciones han impulsado políticas que favorecen a grupos económicos concentrados, mientras persisten problemas como la desigualdad, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Países como Argentina, Ecuador, Panamá, Honduras y, más recientemente, Colombia con el nuevo gobierno, reflejan un escenario político marcado por profundas disputas sobre el rumbo económico, social y democrático de la región. Al mismo tiempo, organizaciones populares denuncian el aumento de la criminalización de la protesta social, restricciones a derechos laborales y mayores dificultades para la participación ciudadana.

Por otro lado, las experiencias progresistas que marcaron el inicio del nuevo mileno también enfrentan cuestionamientos. Para algunos analistas y movimientos sociales, no se logró consolidar una base política, económica y organizativa capaz de sostener transformaciones profundas y duraderas frente a los cambios del contexto regional e internacional.

Ante este panorama, los movimientos sociales y populares continúan enfrentando el desafío de fortalecer la organización comunitaria, la formación política y la construcción de propuestas que respondan a las necesidades de los pueblos. Más allá de los cambios de gobierno, la disputa por el futuro de América Latina sigue abierta y coloca en el centro la necesidad de una ciudadanía organizada, crítica y participativa.

Declaraciones de Giorgio Trucchi, periodista radicado en Centroamérica desde 1998, corresponsal de la Agencia Rel UITA y colabora con diferentes medios internacionales.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 30/07/2026