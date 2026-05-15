En el marco de la conmemoración del fusilamiento de Victoriano Lorenzo resaltamos su legado a través del IV Taller de la Escuela de Liderazgo y Formación Ciudadana

En medio del camino, entre montañas y con una llovizna suave que parecía bendecir el encuentro, la comunidad de Oajaca abrió sus puertas para recibir el IV Taller de la Escuela de Liderazgo y Formación Ciudadana General Victoriano Lorenzo.
Más de 100 personas —en su mayoría mujeres, jóvenes, niños y niñas— caminaron y , cruzaron uno de los afluentes del río Zaratí, para llegar a la Casa Local. Estos talleres comunitario se han desarrollado con anterioridad en las comunidades de El Cocal, Boca de Tulu, Boca de La Mina y ahora en Oajaca.
Estos encuentros son útiles para recuperar la memoria colectiva a través de la historia oral y darle vigencia a las historias, memorias y esperanzas que quedaron sembradas en la gesta de los cholos y las cholas coclesanas en los tiempo de la Guerra de los Mil Días.
La alegría de reunirse volvió a recordarnos que el campo sigue vivo, organizado y con ganas de seguir luchando.
Durante la jornada, las conversaciones nos llevaron a mirar hacia atrás para entender el presente.
Recordamos cómo Victoriano, junto a campesinos y campesinas, organizó una lucha desde el territorio:
caminando los montes, conociendo los caminos y resistiendo desde su propia realidad.
Porque su lucha no fue solo de partidos.
Fue una lucha por vivir con dignidad.
Por la tierra.
Por la familia.
Por el derecho a un futuro mejor.
Hoy, esa historia sigue hablándonos.
Muchos de los problemas de ayer siguen presentes:
- La dificultad para acceder a la tierra
- Decisiones que se toman sin escuchar al pueblo
- Conflictos por los recursos naturales
Y también siguen vivas nuestras preocupaciones:
- El estado de los caminos
- El alto costo de la vida
- Las leyes que afectan al pueblo
- El futuro de nuestros jóvenes
- La defensa del territorio
Pero así como hay problemas, también hay fuerza.
Esta Escuela de Liderazgo nace para mantener viva la voz de los campesinos y campesinas organizados, para seguir construyendo caminos de dignidad desde nuestras comunidades.
Porque como decía el General Victoriano Lorenzo:
“La pelea es peleando.”
Y hoy, esa pelea sigue siendo:
organizarse, reflexionar y actuar juntos.
Comunidad de Oajaca
Domingo 12 de abril de 2026
Norte del distrito de Penonomé
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Una publicación compartida por Colectivo Voces Ecológicas COVEC (@radiotemblor)
Last modified: 15/05/2026