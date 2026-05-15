En el marco de la conmemoración del fusilamiento de Victoriano Lorenzo resaltamos su legado a través del IV Taller de la Escuela de Liderazgo y Formación Ciudadana

En medio del camino, entre montañas y con una llovizna suave que parecía bendecir el encuentro, la comunidad de Oajaca abrió sus puertas para recibir el IV Taller de la Escuela de Liderazgo y Formación Ciudadana General Victoriano Lorenzo.

Más de 100 personas —en su mayoría mujeres, jóvenes, niños y niñas— caminaron y , cruzaron uno de los afluentes del río Zaratí, para llegar a la Casa Local. Estos talleres comunitario se han desarrollado con anterioridad en las comunidades de El Cocal, Boca de Tulu, Boca de La Mina y ahora en Oajaca.

Estos encuentros son útiles para recuperar la memoria colectiva a través de la historia oral y darle vigencia a las historias, memorias y esperanzas que quedaron sembradas en la gesta de los cholos y las cholas coclesanas en los tiempo de la Guerra de los Mil Días.

La alegría de reunirse volvió a recordarnos que el campo sigue vivo, organizado y con ganas de seguir luchando.

Durante la jornada, las conversaciones nos llevaron a mirar hacia atrás para entender el presente.

Recordamos cómo Victoriano, junto a campesinos y campesinas, organizó una lucha desde el territorio:

caminando los montes, conociendo los caminos y resistiendo desde su propia realidad.

Porque su lucha no fue solo de partidos.

Fue una lucha por vivir con dignidad.

Por la tierra.

Por la familia.

Por el derecho a un futuro mejor.

Hoy, esa historia sigue hablándonos.

Muchos de los problemas de ayer siguen presentes:

La dificultad para acceder a la tierra

Decisiones que se toman sin escuchar al pueblo

Conflictos por los recursos naturales

Y también siguen vivas nuestras preocupaciones:

Y también siguen vivas nuestras preocupaciones: El estado de los caminos

El alto costo de la vida

Las leyes que afectan al pueblo

El futuro de nuestros jóvenes

La defensa del territorio

Pero así como hay problemas, también hay fuerza.

Esta Escuela de Liderazgo nace para mantener viva la voz de los campesinos y campesinas organizados, para seguir construyendo caminos de dignidad desde nuestras comunidades.

Porque como decía el General Victoriano Lorenzo:

“La pelea es peleando.”

Y hoy, esa pelea sigue siendo:

organizarse, reflexionar y actuar juntos.

Comunidad de Oajaca

Domingo 12 de abril de 2026

Norte del distrito de Penonomé

Last modified: 15/05/2026