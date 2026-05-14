Desempleo e informalidad: la otra cara de la realidad laboral en Panamá

Written by | 14/05/2026| Panamá

A pesar de que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ha dado declaraciones sobre el incremento de nuevas plazas de empleo, programas dirigidos a jóvenes para acceder a su primer trabajo y reuniones con la empresa privada para impulsar oportunidades laborales, la realidad que enfrenta gran parte de la población panameña parece ser distinta.

Datos recientes del mercado laboral reflejan que la tasa de desempleo aumentó a un 10.4 %, lo que representa más de 227 mil personas desocupadas en Panamá. Además, casi la mitad de la población ocupada, entre el 47.1 % y el 49.3 %, trabaja en condiciones de informalidad, sin estabilidad ni garantías laborales.

Las cifras también evidencian una marcada desigualdad, ya que el desempleo afecta con mayor fuerza a las mujeres, con una tasa del 13.2 %, frente al 8.1 % registrado en los hombres. Asimismo, la provincia más golpeada es Bocas del Toro, donde el desempleo prácticamente se duplicó tras la crisis vivida el año pasado en el sector bananero.

Mientras las autoridades destacan avances y promesas en materia laboral, miles de panameños continúan enfrentando desempleo, informalidad y precariedad económica. La generación de empleo digno y estable sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos del país.

Escuchemos declaraciones de Nelva Reyes, Secretaria General del Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá (SIEDPA)

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Foto: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 14/05/2026

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