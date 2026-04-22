Justicia Climática en manos de Santa Marta

El debate para afrontar la crisis climática aumenta su escalada frente a varios escenarios post COP 30. Santa Marta, ciudad costera del Caribe colombiano será el epicentro de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles del 24 y el 29 de abril del año presente, cuya instancia reunirá a diversos sectores socioambientales, comunitarios, académicos, corporaciones privadas y representantes gubernamentales con el objetivo global para la descarbonización de la economía y la acción climática. A diferencia de las cumbres sobre cambio climático esta convocatoria no representa un espacio de negociación pero sí una demanda de los países afectados por los efectos del cambio climático máxime comunidades rurales en bio territorios criminalizados, amenazados y expulsados por el extractivismo de petróleo, al gas y el carbón. Que a su vez sufren diversas consecuencias climáticas a raíz del modo de producción capitalista imperante.

En el marco de la conferencia para la transición, garantizando las voces y posicionamientos populares se realizará la Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, convocada por los movimientos sociales del mundo como parte de una agenda común, y manteniendo este espacio alternativo a los oficialistas, sin menoscabar los esfuerzos de las partes, pero sí asegurando que el posicionamiento colectivo consensuado de la Cumbre de los Pueblos sea vinculante.

Todo aquello en una inestabilidad política regional a causas de las visiones diferenciadas de los gobiernos liberalistas extremos en un mundo acelerado por el intervencionismo, la guerra y sus consecuencias socioambientales, la soltura ilimitada del libre comercio sostenida por el extractivismo recrudeciendo la gobernabilidad ambiental, poniendo en riesgo la biodiversidad y acrecentando la persecución a comunidades y organizaciones civiles hasta criminalizando a defensoras y defensores. Son las escenas más recurrentes y similares territorialmente, que el estado de derecho y blindaje legal internacional no ha podido controlar el autoritarismo alineado al trumpismo.

Santa Marta abre debate alternativo junto a la diversidad de eslabones de soluciones de sectores de toda latitud del globo, además de darle continuidad a los esfuerzos generado de las Cumbre de los Pueblos pasadas, las organizaciones de bases y comunidades procuran fortalecer el principios de unidad en base a las reales soluciones al cambio climático. Desprendiéndose del debate antagónico para establecer mecanismos tangibles que viabilicen una transición energética justa. Desde la independencia de los combustibles fósiles, el uso responsable de las energías renovables sin especulación hasta la aprobación y puesta en marcha de un Tratado sobre Combustibles Fósiles que implica un compromiso progresivo de abandono de los hidrocarburos. Todo un reto, cuya posibilidad debe sostenerse de las voluntades colectivas, la cooperación y solidaridad internacional, las cuales son fundamentales para una justicia climática con Derechos Humanos y para la Soberanía Energética Real.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila

Colectivo Voces Ecológicas COVEC / Salva La Selva

Last modified: 22/04/2026