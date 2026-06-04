Panamá en el banquillo de la OIT por denuncias de violaciones a la libertad sindical

Un grupo representativo de sindicalistas y agremiados panameños participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, Suiza, para denunciar violaciones a los derechos laborales y a la libertad sindical en Panamá.

Las denuncias coinciden con la publicación del más reciente Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, que ubica a Panamá entre los diez peores países del mundo para los derechos de los trabajadores. El informe coloca al país en la categoría más baja de la escala, reservada para aquellos Estados donde los derechos laborales no están garantizados en la práctica.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo incluyó a Panamá en la lista de gobiernos que deberán comparecer ante el Comité de Aplicación de Normas para examinar el cumplimiento del Convenio 87, referente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Representantes del gobierno panameño deberán presentar sus descargos ante el organismo internacional, mientras los sindicatos sostienen que persisten restricciones al ejercicio de derechos fundamentales de los trabajadores.

Escuchemos declaraciones de Felipe Cabeza Dixon, representante del Frente de Acción Magisterial (FAM)

La comparecencia de Panamá ante la OIT vuelve a poner sobre la mesa un debate que sigue pendiente: el respeto efectivo a la libertad sindical y a los derechos laborales como pilares fundamentales de toda democracia.

Por: Dania Batista G. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 04/06/2026