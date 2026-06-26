Protesta en la capital de Panamá: agua, territorio y democracia

El pasado 22 de junio, organizaciones campesinas, ecologistas, docentes y otros sectores sociales realizaron una marcha desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, para expresar su rechazo al embalse de Río Indio, la posible reapertura de la minería metálica y a lo que consideran políticas contrarias a los intereses de las comunidades.

Al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, los manifestantes encontraron un cordón policial que impidió su avance. Los participantes denunciaron que este tipo de acciones limita el derecho a la protesta y forma parte de una política de restricción hacia los movimientos sociales.

Los colectivos participantes cuestionaron además la presencia de la OEA en el país, a la que calificaron como un organismo alineado con los intereses de Estados Unidos. Asimismo, señalaron que el gobierno panameño carece de autoridad moral para cuestionar a otros países en materia democrática mientras persistan denuncias de criminalización de la protesta, destituciones de docentes y persecución contra dirigentes sindicales.

Escuchemos las voces de representantes de las organizaciones populares en esta movilización

La movilización dejó en evidencia que amplios sectores de la sociedad continúan organizándose para defender el agua, los territorios y las libertades democráticas, en medio de un escenario marcado por crecientes tensiones entre los movimientos sociales y el gobierno nacional.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Foto: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 26/06/2026