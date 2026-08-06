Movilización campesina en defensa del Río Indio en Panamá [Audio]

Comunidades campesinas provenientes de la provincia de Coclé y Colón marcharon en rechazo al proyecto de embalses promovido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la ciudad de Panamá el pasado 3 de agosto de 2026. La movilización convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses tuvo como objetivo principal la presentación de una acción de nulidad contra el Decreto Ejecutivo N.º 26 del 21 de julio de 2026 que establece el cronograma para el cierre progresivo y posterior traslado de ocho cementerios comunitarios. Además, contra el desalojo forzado de familias, y el despojo de sus tierras y sitios históricos en función del impositivo de reservorio multipropósitos que abastecerá de agua las operaciones del Canal Interoceánico que sufre los efectos del cambio climático.

Por otro lado, es preocupante la detención arbitraria en días pasados contra el campesino Fabián Castillo de la comunidad de El Limón de Penonomé, quien se opone al embalse de Río Indio y un juez comunitario le impuso orden de alejamiento en sitios donde se encuentren contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), incluyendo viviendas, fincas, lugares de trabajo o estudio. La medida también contempla protección policial para ese personal y advierte sobre sanciones en caso de incumplimiento.

Escuchemos declaraciones de Fabián Castillo. Campesino detenido arbitrariamente por defender su tierra:

Las acciones de protesta pacífica continuarán hasta que se suspenda esta iniciativa canalera que representa una violación a los Derechos Humanos y al Acuerdo de Escazú.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Fotos: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional

Vídeo: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional

Movilización campesina en defensa del Río Indio en Panamá



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Last modified: 06/08/2026