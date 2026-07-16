Iglesia pide transparencia y respeto a las comunidades de Río Indio

Durante una misa celebrada recientemente en la comunidad de Limón, en el distrito de Chagres, provincia de Colón, monseñor Manuel Ochogavía, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las comunidades de la cuenca del río Indio ante los planes de expansión hídrica vinculados al Canal de Panamá.

El líder religioso cuestionó las afirmaciones de la Autoridad del Canal de Panamá que señalan que la mayoría de las comunidades han aceptado los procesos de reubicación e indemnización. Según indicó, la realidad que se percibe en el territorio es distinta, pues aún predominan la incertidumbre, el temor y el descontento entre numerosos moradores de la región.

El pronunciamiento surge en medio de los reclamos de habitantes que solicitan consultas públicas más amplias y transparentes sobre el proyecto. También manifestó inquietud por la creciente presencia de agentes de seguridad en el área y por las dudas que persisten respecto a los estudios técnicos y sociales realizados.

Declaraciones del obispo de Colón y Guna Yala, monseñor Manuel Ochogavía

Al concluir su mensaje, el obispo reiteró que las comunidades tienen el derecho legítimo de defender pacíficamente su territorio, sus medios de vida y la cuenca del río Indio. Asimismo, pidió que cualquier decisión futura se sustente en la transparencia, el diálogo y el respeto a las poblaciones que podrían verse afectadas.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 16/07/2026