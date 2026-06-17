Taladores digitales: el ataque en línea contra ambientalistas en Panamá [Audio]

La investigación transnacional Taladores Digitales, liderada por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, reveló cómo operan campañas de hostigamiento digital contra defensores ambientales en distintos países de la región.

En Panamá, el estudio identificó más de un centenar de cuentas que promueven la reapertura de la mina de First Quantum Minerals y que han participado en cientos de ataques digitales contra personas que se oponen a la actividad minera.

La investigación señala la existencia de perfiles falsos y páginas que aparentan ser medios de comunicación, además de una inversión de miles de dólares en publicidad en redes sociales para amplificar estos mensajes.

Uno de los hallazgos más preocupantes es que muchas de estas campañas han estado dirigidas contra mujeres ambientalistas, con el objetivo de desacreditar su imagen y debilitar su participación en el debate público.

Escuchemos declaraciones de Sol Lauría, cofundadora del medio digital ConColon y miembro de El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Para organizaciones ambientales, estos hechos muestran que la defensa del medioambiente no solo se libra en los territorios, sino también en el espacio digital, donde el hostigamiento y la desinformación pueden convertirse en herramientas para intentar silenciar voces críticas.

*Las fotos mostradas son cobertura de medios independientes y comunicadores populares en la marcha por la defensa del río Indio y contra la minería en Colón.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 18/06/2026