La Etnia Negra y su papel en la construcción de Panamá

El mes dedicado a la etnia negra en Panamá representa una oportunidad para reconocer la contribución histórica, cultural, social y política de los pueblos afrodescendientes a la nación panameña. La presencia africana en el territorio panameño ha sido fundamental desde la época colonial hasta la construcción del Canal de Panamá, dejando una huella imborrable en la identidad nacional.

Sin embargo, el reconocimiento de estos aportes debe ir más allá de la celebración cultural. La agenda política de los afrodescendientes en Panamá continúa demandando mayores oportunidades de educación, empleo, representación pública y participación en la toma de decisiones. La lucha contra la discriminación racial y las desigualdades estructurales sigue siendo un desafío para consolidar una sociedad verdaderamente inclusiva.

La población afrodescendiente ha enriquecido al país con expresiones artísticas, musicales, gastronómicas y religiosas que forman parte del patrimonio nacional. No obstante, es indispensable impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos, la protección de la identidad cultural y el acceso equitativo al desarrollo económico.

Declaraciones de Babatunde Irie, fundador de OG Music Radio organización panafricanista

Durante este mes de conmemoración, se reafirma el compromiso de construir un Panamá donde la diversidad sea una fortaleza y donde la herencia africana sea valorada como un elemento esencial de la historia y el futuro del país. Reconocer a la etnia negra es reconocer una parte fundamental de la nación panameña y avanzar hacia una democracia más justa, participativa y representativa para todos.

“Porque existimos y resistimos la justicia racial, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad cultural son pilares”

Por: Pedro Silva García. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva García.

Last modified: 01/06/2026