Marcha del 22 de mayo en Panamá:  rechazo al embalse de Río Indio y a la reapertura minera

Ciento de ciudadanos participaron este 22 de mayo en distintas organizaciones de Panamá para expresar su rechazo a proyectos considerados una amenaza ambiental y social entre otras reclamaciones, entre ellos el embalse de Río Indio y la posible reapertura de la actividad minera en el país.

Las protestas reunieron a organizaciones ecologistas, comunidades campesinas que vinieron de las provincias de Colón y Coclé principalmente, estudiantes, sindicatos y ciudadanos independientes que denunciaron que ambos proyectos representan riesgos para los recursos naturales, las comunidades rurales y el acceso sostenible al agua.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido al proyecto de embalse en Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como una solución para fortalecer la seguridad hídrica del país y garantizar el funcionamiento del Canal. Sin embargo, residentes y grupos comunitarios sostienen que la obra provocaría desplazamientos de familias campesinas, mascotas, afectaciones ambientales y pérdida de tierras agrícolas.

En las semanas posteriores se convocará una marcha el 6 de junio desde Sabanitas a la Ciudad de Colón, comunidades de Limón de Chagres y otros sectores de la cuenca de río Indio para manifestar su oposición al proyecto. Diversos voceros comunitarios afirmaron que no existe “licencia social” para avanzar con la iniciativa y cuestionaron los procesos de consulta realizados por las autoridades.

Durante la movilización del 22 de mayo también se escucharon consignas contra la minería metálica y la eventual apertura de la mina de cobre, tema que continúa generando debate nacional desde las protestas masivas de 2023. Los manifestantes insistieron en que Panamá debe priorizar la protección ambiental y el respeto a las decisiones ciudadanas frente a proyectos extractivos.

En redes sociales y convocatorias ciudadanas se promovió la llamada “gran marcha patriótica” con mensajes como “No a la mina” y “No al embalse”, vinculando ambas luchas como parte de una misma defensa del territorio y los recursos naturales.

Las marcha terminó en la Plaza 5 de mayo, con una concentración donde grupos organizados y colectivos ecologistas reiteraron su intención de mantener la presión social para impedir el avance de estos proyectos.

Por: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva Garcia.

Last modified: 23/05/2026