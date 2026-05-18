Los 123 años del fusilamiento del guerrillero Victoriano Lorenzo y la actualidad social de Panamá

El 15 de mayo de 1903 fue fusilado en la Plaza de Chiriquí de la Ciudad de Panamá el líder indígena y revolucionario Victoriano Lorenzo. Han transcurrido 123 años desde aquel hecho que marcó profundamente la historia nacional y que todavía hoy sigue siendo símbolo de lucha social, justicia y resistencia popular. Más que un personaje histórico, Victoriano Lorenzo representa la voz de los campesinos, indígenas y sectores olvidados que durante décadas reclamaron igualdad, tierra y dignidad. Su muerte no solo evidenció las injusticias de su tiempo, sino que también dejó al descubierto los conflictos sociales y políticos que aún afectan a Panamá en la actualidad.

Victoriano Lorenzo nació en la provincia de Coclé y participó activamente en la Guerra de los Mil Días, conflicto civil entre liberales y conservadores en Colombia, país al que Panamá pertenecía en aquel momento. Victoriano defendió principalmente a las comunidades indígenas y campesinas, denunciando los abusos de poder, la desigualdad y el abandono social. Aunque se acogió a los acuerdos de paz del Tratado de Wisconsin, fue juzgado y condenado a muerte en un proceso considerado injusto y manipulado políticamente por la oligarquía istmeña y los intereses de Estados Unidos.

Su fusilamiento causa indignación en la clase obrera y el movimiento social panameño. Más 60 años después, Victoriano Lorenzo fue reconocido como héroe nacional y símbolo de resistencia popular. En 1966, la Asamblea Nacional declaró injusta su ejecución y reivindicó su figura histórica.

A 123 años de su muerte, el mensaje del Guerrillero Victoriano Lorenzo sigue teniendo vigencia en la realidad social panameña. Panamá es uno de los países con mayor crecimiento económico paras las elites de América Latina; sin embargo, también mantiene profundas desigualdades sociales. Mientras existen sectores con gran desarrollo urbano y económico, muchas comunidades rurales y barrios populares continúan enfrentando pobreza, falta de acceso a servicios básicos, desempleo y exclusión social. Esta situación recuerda las causas por las cuales Victoriano luchó hace más de un siglo.

En la actualidad, muchos panameños sienten desconfianza hacia la clase gobernante debido a problemas de desigualdad y falta de oportunidades. Diversos sectores sociales consideran que todavía existen privilegios para grupos económicos y políticos, mientras gran parte de la población enfrenta dificultades diarias relacionadas con educación, salud, empleo vivienda digna. Incluso en debates ciudadanos actuales se menciona a Victoriano Lorenzo como símbolo de rebeldía frente a las injusticias y la concentración del poder.

Además, el fusilamiento de Victoriano Lorenzo deja una reflexión sobre la justicia y el poder político. Historiadores y analistas consideran que su juicio fue manipulado por intereses políticos y económicos de la época, demostrando cómo las instituciones pueden ser utilizadas contra quienes desafían el orden establecido. Esta reflexión sigue siendo relevante actualmente, cuando el movimiento social está siendo criminalizado por defender los derechos del pueblo.

Los 123 años del fusilamiento de Victoriano Lorenzo no representan solamente el recuerdo de una tragedia histórica, sino también una oportunidad para razonar sobre la realidad social de Panamá. Desde la mañana temprano la Coordinadora Victoriano Lorenzo hizo una marcha hacia el Altar de la Patria donde fue fusilado y en horas de la tarde Frenadeso, convoco a una romería que salió del histórico Parque de Santa Ana hacia el Cementerio Amador en El Chorrillo donde fue enterrado el Guerrillero. Su lucha por justicia, igualdad y dignidad continúa inspirando a muchos panameños que buscan un país más equitativo y solidario. Recordar a Victoriano Lorenzo es recordar que todavía existen desafíos sociales pendientes y que la construcción de una nación más justa requiere memoria histórica, participación ciudadana y compromiso con los sectores más vulnerables del país.

Palabras de Pablo Martínez Córtez, dirigente de la Coordinadora Victoriano Lorenzo

Por: Pedro Silva García. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva García.

Last modified: 17/05/2026