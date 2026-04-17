Más de 700 firmas contra reforma a la Ley de Corales en Panamá

Más de 700 firmas, entre organizaciones, ciudadanos y empresas, respaldan un comunicado público que rechaza la modificación a la Ley de Protección de Arrecifes Coralinos y Ecosistemas Asociados, propuesta a través del Proyecto de Ley No. 571 y aprobada en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

El pronunciamiento advierte que la reforma representa un retroceso en la protección ambiental del país, al debilitar disposiciones clave de la Ley 304 de 2022, considerada una normativa pionera a nivel global. Las organizaciones y personas firmantes solicitan a las autoridades reexaminar la propuesta y evitar su avance.

A continuación, se presenta el comunicado íntegro:

Modificación a la Ley De Corales amenaza avances clave en la protección marina en Panamá

Panamá, 10 de abril de 2026. Las organizaciones y personas abajo firmantes, deseamos manifestar nuestro rotundo rechazo a la modificación a la Ley de Corales planteada en el Proyecto de Ley No. 571, aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. La Ley de Protección de Arrecifes Coralinos y Ecosistemas Asociados aprobada en 2022 es una ley reconocida como pionera a nivel global y ejemplo del tipo de acciones contundentes que requiere la protección del océano en un contexto de crisis climática y crisis de biodiversidad. Fue el producto de una iniciativa de sociedad civil, construida con asesoría de expertos, apoyada por pueblos indígenas y ampliamente discutida con diversos sectores por dos años. Su desmejoramiento, incumpliendo el crucial principio de No Regresión Ambiental, no puede ser una opción para el Estado panameño. Sobre todo, cuando el país se esfuerza por construir una reputación como líder azul ante foros internacionales de protección ambiental y se prepara para ser anfitrión del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2027.

El Proyecto de Ley 571 disminuye el nivel de protección previamente establecido, no justifica la necesidad ni proporcionalidad de la medida, e incluso la disfraza como fortalecimiento de la Ley. La Ley vigente, Ley 304, en su artículo 12, prohíbe construcciones, modificaciones y actividades en las aguas y sustratos de los ecosistemas de arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados. El proyecto de ley elimina por completo a los pastos marinos y ecosistemas asociados (incluidos manglares y albinas) de la prohibición a nivel de Ley. En su lugar, ordena al Ministerio de Ambiente reglamentar la materia, sin considerar que el ministerio casi cuatros años después de la aprobación de la Ley, aún se encuentra en elaboración de su reglamento. El proyecto de ley, presentado como anteproyecto ante el Pleno solo hace tres semanas, también desmejora la protección de los propios corales, ya que ahora solo prohibiría las actividades que le causen daño directo, sin definir este concepto. La propuesta desconoce, además, que las investigaciones científicas revelan una enorme afectación a estos ecosistemas por actividades con impactos indirectos, como el desarrollo costero desordenado y el uso de plaguicidas.

Los tratados internacionales, las decisiones judiciales previas y la doctrina han establecido que cualquier medida que desmejore el nivel de protección legal ambiental previo, solo es viable cuando existe un “interés público especialmente prevalente, acreditado y general”, exigiendo una justificación detallada. De no cumplirse este requerimiento, se infringe el Principio de No Regresión, que busca asegurar que la legislación ambiental sea desarrollada progresivamente, cada vez más robusta, para lograr el pleno goce del derecho a un ambiente saludable y el respeto de los derechos de la naturaleza.

Por estas razones, reafirmamos nuestro rechazo a la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 571 y nuestro compromiso con una defensa firme del patrimonio natural marino de nuestro país. Invitamos al Ministerio de Ambiente y a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo a reexaminar con más cuidado esta iniciativa, y al Pleno de la Asamblea Nacional a dar la oportunidad para que esa reevaluación ocurra. La importancia y conexión de los arrecifes coralinos, pastos marinos y otros ecosistemas asociados está plenamente documentada por la ciencia. Su salud es intrínsecamente relevante y además supone incalculables bienes y servicios para las comunidades. El turismo, la pesca y la protección de las costas dependen de estos ecosistemas. Si no se protegen hoy, mañana será muy tarde.

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Itzel A. Lasso Oficial de Comunicación

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Last modified: 17/04/2026