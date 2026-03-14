Nueva investigación del Wall Street Journal revela que corporaciones multinacionales retiraron compensaciones de carbono de un proyecto en Brasil gestionado por Verra mientras estaba “bajo

investigación”

Una investigación adicional de Corporate Accountability expone que la mayoría de los créditos de carbono provenientes de proyectos en Brasil no pueden considerarse confiables para reducir emisiones

Boston, Estados Unidos — Una investigación publicada hoy en The Wall Street Journal revela que más de 140 corporaciones pudieron reclamar créditos de compensación de carbono provenientes de uno de los mayores proyectos del mundo alojados por Verra en Brasil, a pesar de que el proyecto estaba bajo investigación por cuestionamientos sobre su legitimidad.

Corporaciones como BlackRock, Mastercard y Philip Morris International pudieron retirar estos créditos y contabilizarlos como parte de sus actividades de reducción de emisiones, incluso mientras el proyecto se encontraba suspendido. La evidencia sugiere que el proyecto pudo haber sido ilegítimo desde su creación, debido a señalamientos de que estaba ubicado en tierras públicas donde no tenía derecho legal para operar. La investigación de The Wall Street Journal se basó, en parte, en la investigación realizada por Corporate Accountability.

La investigación adicional de Corporate Accountability, publicada hoy, revela que más del 70% de todos los créditos de carbono retirados recientemente en Brasil son “problemáticos” y no pueden considerarse confiables para lograr las reducciones de emisiones prometidas. Los investigadores analizaron los 50 principales proyectos de compensación de carbono en Brasil entre enero de 2024 y junio de 2025, que también se encuentran entre los mayores proyectos a nivel global, y encontraron que millones de estas compensaciones problemáticas fueron retiradas por corporaciones multinacionales y contabilizadas como parte de sus reducciones de emisiones, a pesar de que es poco probable que realmente las logren.

La investigación muestra que 32 de los 50 principales proyectos de compensación de carbono en Brasil probablemente no reducen emisiones. Estos proyectos retiraron 15,7 millones de créditos de compensación de carbono entre enero de 2024 y junio de 2025. En teoría, las compensaciones están destinadas a ayudar a reducir las emisiones permitiendo que las corporaciones compren estos créditos y

afirmen que están reduciendo su contaminación mediante actividades de reducción de emisiones realizadas por otros actores en otros lugares. Sin embargo, esta nueva investigación refuerza un creciente cuerpo de evidencia que expone las fallas de las compensaciones de carbono y del mercado voluntario de carbono (MVC), donde estas se regulan y comercializan.

Esto significa que una parte sustancial de las compensaciones provenientes de estos proyectos que las corporaciones estaban contabilizando para sus reducciones de emisiones probablemente estaba haciendo poco o nada para reducirlas. Todo esto ocurre mientras comunidades en todo el mundo enfrentan inundaciones más severas, sequías y fenómenos climáticos extremos, así como violencia sistémica alimentada y facilitada por algunos de los mayores contaminadores corporativos del mundo en lugares como Palestina, Sudán, Venezuela, Irán y otros.

Verra, el mayor certificador de créditos de carbono del mundo, alberga 23 de los 32 proyectos problemáticos en Brasil. Esto representa 12,8 millones de créditos de compensación de carbono retirados entre enero de 2024 y junio de 2025. A pesar de las promesas de reforma frente a repetidas preocupaciones sobre la integridad del sistema, Verra parece seguir alojando proyectos que no han demostrado generar reducciones reales y duraderas de emisiones.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) alberga los nueve proyectos problemáticos restantes, que representan 2,9 millones de compensaciones retiradas durante este período. El MDL tiene un historial de alojar proyectos que carecen de reducciones reales de emisiones y se ha estimado incluso que ha

incrementado las emisiones globales en 6,1 mil millones de toneladas de dióxido de carbono mediante la aprobación de compensaciones sin valor real.

“Las compensaciones de carbono no han logrado conducir a una disminución de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”, dijo Rachel Rose Jackson, directora de Investigación y Política Climática de Corporate Accountability. “Mientras tanto, las denuncias de daños a comunidades y ecosistemas causados por estos proyectos siguen acumulándose. Una vez más, la evidencia sugiere que quienes promueven y se benefician de estos proyectos no pueden ser considerados actores confiables para proteger el planeta. Con vidas en juego, ¿quién es responsable de los continuos fracasos de estos proyectos y del mercado de carbono en general? ¿Y cuántas veces más necesitamos ver evidencia de su fracaso antes de reorientarnos hacia soluciones más significativas y comprobadas que reduzcan las emisiones y mantengan los combustibles fósiles bajo tierra?”

La investigación de Corporate Accountability también reveló que muchas grandes corporaciones internacionales de distintos sectores han retirado compensaciones provenientes de estos proyectos problemáticos con base en Brasil. Petrobras retiró casi 200.000 créditos de estos proyectos durante el período analizado. Shell retiró aproximadamente 66.500 créditos, y Equinor cerca de 21.000. BlackRock

retiró 137.000 créditos problemáticos de estos proyectos.

Las firmas de consultoría también hicieron un uso significativo de estas compensaciones cuestionables. EY retiró casi 179.000 créditos de proyectos problemáticos en Brasil. BCG retiró alrededor de 90.000 créditos. KPMG y Deloitte retiraron alrededor de 5.500 créditos cada una. Otras corporaciones que utilizaron estas compensaciones problemáticas incluyen Barilla, Philip Morris, Uber, SWIFT, Mastercard, S&P Global, Engie, Yamaha Motor y Dell.

La investigación del Wall Street Journal y el análisis de Corporate Accountability plantean interrogantes sobre la continua popularidad de los proyectos de compensación de carbono, incluso cuando actores de la propia industria, como BeZero, los evalúan como poco probables de lograr reducciones reales de

emisiones. Esto abre el debate sobre por qué compradores y responsables de políticas públicas continúan participando en un sistema con problemas tan significativos y quién es responsable de las repetidas fallas de los mecanismos de control dentro del mercado voluntario de carbono.

Se prevé que el mercado voluntario de carbono crezca significativamente en los próximos años. Defensores del clima, académicos, comunidades y personas expertas están llamando a tomar medidas inmediatas para revertir los daños y fracasos del mercado de carbono, y reorientar el rumbo hacia soluciones reales que nos encaminen por una vía comprobada hacia emisiones Cero Reales.

Carlos Augusto Pantoja Ramos, ingeniero forestal y estudiante de doctorado en el Instituto Amazónico de Agricultura Familiar de la Universidad Federal de Pará (Brasil), ha trabajado extensamente con comunidades afectadas por proyectos de compensación de carbono. Explicó que no son las comunidades cercanas a proyectos como Pacajaí las que se han beneficiado de estas iniciativas. “El intento de apropiarse de bienes públicos y comunes, como la tierra, por parte de proyectos… como Pacajaí, puede intensificar la concentración de ingresos en manos de unas pocas corporaciones e inversionistas institucionales, profundizando la grave desigualdad social en regiones como la Amazonía.

Esto revela relaciones de beneficio desproporcionadas entre las partes involucradas, muchas de las cuales carecen de la estructura y/o del conocimiento técnico para hacer valer sus derechos.”

Este informe amplía los hallazgos del reporte “¿Diseñado para Fallar? Los mayores proyectos de compensación de carbono del mundo probablemente no entreguen las reducciones de emisiones prometidas a pesar de las reformas en curso” y analiza específicamente los mayores proyectos de compensación de carbono ubicados en Brasil. A pesar de sus fracasos, los mercados de carbono continúan siendo promovidos como un pilar central de la acción climática. El informe “¿Diseñado para fallar?” encontró que 47,7 millones de créditos de compensación problemáticos fueron retirados a través de 43 de los mayores proyectos de compensación del mundo en 2024. Ese volumen representa casi una

cuarta parte de todo el mercado voluntario de carbono en 2024.

Muchos de los mayores proyectos de compensación en Brasil también se encuentran entre los mayores proyectos del mercado voluntario de carbono a nivel global.

El informe está disponible aquí en español, inglés y estará disponible en portugués en los próximos días. El informe de investigación completo, “¿Diseñado para fallar?”, ofrece un análisis más profundo de muchas otras industrias, corporaciones y regiones geográficas. Rachel Rose Jackson y Carlos Augusto

Pantoja Ramos están disponibles para entrevistas.

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Más información en corporateaccountability.org.

Last modified: 14/03/2026