¿Qué hay por hacer? Hacia una praxis de la resistencia

Vivimos tiempos en los que la arquitectura de la paz mundial no solo se está desmoronando, sino que está siendo desmantelada deliberadamente. Los tambores de la guerra mundial resuenan más fuerte que nunca, ahogando las voces de la razón. En todo el mundo, el poder imperial avanza sin piedad, indiferente a las vidas humanas. Ante tal fuerza, el silencio es complicidad. Nos vemos obligados a hablar, no porque las palabras por sí solas vayan a detener las bombas, sino porque negarnos a hablar significa renunciar a nuestra humanidad.

Sin embargo, la situación no ha hecho más que escalar. Nuestras voces apenas se oyen bajo el aluvión de proyectiles. No obstante, no pierdo ninguna oportunidad de hablar o escribir, con la esperanza de llegar al público macedonio y al mundo en general: ¡ya no hay tiempo para esperar! Pero, como dice un viejo refrán macedonio: no tiene sentido despertar a alguien que finge estar dormido. Confieso un “pecado” personal: escribo porque me ayuda a mantener la cordura mental e intelectual.

El problema es grave incluso entre quienes son conscientes del Armagedón que se avecina. Una mujer de origen iraní escribió con amargura en Substack: “¿De verdad van a limitarse a seguir hablando? ¿Dónde está la acción colectiva global?”. Dio en el clavo. Hoy en día, no nos falta análisis, sino acción. Como preguntó Lenin: ¿Qué hacer? (Utilizo su título de manera apropiada, consciente de que las circunstancias históricas difieren). En la reciente asamblea del Instituto Tricontinental, Vijay Prashad dijo: “¡Debemos dar un paso adelante!”. Debemos conceptualizar la resistencia contra la barbarie y lo que vendrá después. Parece que hemos perdido la capacidad de imaginar una sociedad justa que trascienda los marcos de la economía de mercado y la ciencia política clásica. Debemos definir el objetivo final. Mis colegas del ámbito de la paz responderían fácilmente: paz positiva. Este concepto, presente en las obras de Johan Galtung, abarca la emancipación humana, la justicia social y la dignidad, y contiene de facto elementos básicos de la idea comunista. Lamentablemente, la mayoría de los activistas por la paz temen a la ideología y se mantienen en la orilla segura del horizonte liberal.

Este es mi modesto intento de enmarcar las cosas de manera radical, es decir, “desde la raíz”. Los estudios sobre la paz siguen hablando de la paz a través de medios pacíficos, invocando la Carta de las Naciones Unidas. Suena conmovedor y hermoso solo si la ONU no fuera cómplice de silenciar los crímenes. La ONU no es ni una abstracción ni es autónoma; ha sido creada por gobiernos que son o bien perpetradores o bien vasallos (o ambos). Hoy en día, pocos son democracias genuinas, justas y morales. La ONU es lo que los Estados hicieron de ella, principalmente aquellos que se autoproclamaron garantes de la paz tras la Segunda Guerra Mundial. Se otorgaron a sí mismos derechos por encima de todos los demás, como dioses. En consecuencia, el complejo militar-industrial se expandió como un pulpo gigante, metastatizándose en todas las esferas de la actividad humana, junto con los bloques y bases militares. La ayuda humanitaria llega solo después de que se derrama sangre. Muchos creen que reemplazar a los kakistócratas o reformar la ONU garantizará la paz. La nueva “raza aria” ha evolucionado hacia una “casta Epstein”, al igual que el capitalismo se ha transformado en una forma manifiesta de neofascismo e hiperimperialismo estadounidense, perpetuando la desigualdad defendida por el poder militar. Las voces disidentes diagnostican los problemas, pero no saben qué se debe hacer.

Aunque muchos se emocionaron con las protestas masivas en los EE. UU. y en muchas otras ciudades el 28 de marzo, la mente cínica tiene razón: las actuaciones que se vieron, las celebridades que se escucharon… todo parecía un circo. Saben que no quieren un rey (Trump), pero no desafían el sistema que permitió que la oligarquía gobernara sus vidas. Existe un consenso creciente en todo el Sur Global de que la opinión pública occidental es funcionalmente irrelevante para la lucha contra el imperialismo.

La doctrina oficial del imperio más poderoso es “paz a través de la fuerza”. A sus ejecutores no les importan la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre el Genocidio ni siquiera los Convenios de Ginebra. A tal fuerza no se le responde con sugerencias, propuestas para la resolución pacífica de conflictos ni actuaciones en la calle. A la fuerza se le responde con fuerza. Resistencia. Las respuestas con poesía, llamamientos y arte son conmovedoras y hermosas al mismo tiempo, pero insuficientes. Actualmente, solo los pueblos de Palestina, el Líbano, Irán, Cuba y los fragmentados movimientos anticoloniales luchan realmente contra el Imperio del Mal. Demuestran lo que significa mantenerse firme cuando se tortura a los bebés y la existencia debe defenderse con el propio cuerpo. Los vietnamitas se encontraban en una batalla de este tipo, pero parece que los hemos olvidado. “Paz por medios pacíficos” era también el lema en aquel entonces, pero hasta que infligieron enormes pérdidas a los ciudadanos estadounidenses, no se les dejó en paz. Demostraron el poder de la resistencia frente al Goliat militar. Sinceramente, si yo fuera una madre palestina que viera cómo matan a mi hijo o hijos, tomaría las armas de inmediato. Es mejor morir luchando que morir poco a poco en cada momento.

La respuesta a esta locura es nuestra propia “locura”: paz a través de la resistencia! Recientemente, el 27 de marzo, al recordar la historia de Yugoslavia, me vino a la mente que surgieron protestas contra el Pacto con la Alemania nazi. Las consignas que aún recordamos decían: “Mejor la tumba que la esclavitud”, “¡Mejor la guerra que el Pacto!”. Esa fue la semilla del movimiento partisano. Mis amigos pacifistas quieren un movimiento global contra la guerra (a menudo excluyendo a “otros”, como China, por ejemplo), pero las consignas y las protestas callejeras calman las conciencias sin golpear al Imperio donde más le duele. Hay personas más valientes que nosotros que defienden la dignidad con sangre y vidas. ¡Ese es el derecho a la autodefensa en el derecho internacional! También figura en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, quienes están lejos de los campos de batalla deben desarrollar métodos de lucha contra la maquinaria bélica, sin huir ni del loco Nerón en Washington ni del silencio.

Desde el ámbito académico, empiezo por los profesores: ¡deben “corromper” a la juventud como Sócrates! Incluso en las clases de física, deben hablar de la guerra. Sobre la militarización y el entumecimiento, todos pueden enseñar. ¡Dediquen una hora a la semana! Los sindicatos y los agricultores pueden hacer huelga; esta guerra afecta a quienes viven del sudor de su frente en todo el mundo. Los periodistas deben recordar a Robert Fisk y a Julian Assange, mostrando solidaridad con los colegas utilizados como blancos de tiro que perdieron la vida con un valor sin precedentes. ¡Los trabajadores de la salud pueden seguir el ejemplo de Mads Gilbert! La cultura y la sociedad civil pueden proyectar películas antibélicas como Hair o Dr. Strangelove o cualquier otra película antibélica (incluidos los documentales). Pero quienes están “en las entrañas de la bestia” son quienes más pueden hacer: boicots, sabotajes y objeción de conciencia. Muchos profesionales militares estadounidenses no apoyan la guerra, saludando con el código “Epstein”. Ahora es el momento de la objeción. Antes de la renuncia de Joe Kent, muchos otros demostraron que su carácter y su conciencia no les permitían trabajar en universidades o en la ONU, obedeciendo a la superpotencia militar. Los trabajadores de las industrias militares pueden ejercer presión, al igual que las comunidades locales cercanas a las bases militares. No estoy seguro de si surgirá una cohesión global, pero cada uno de nosotros debe comenzar por barrer su propio umbral.

¡Resistan a las autoridades aliadas con la degenerada casta de Epstein, asesinos de niños! ¡El momento es AHORA! Estamos al borde del abismo y ya no nos quedan excusas para soñar con los ojos bien cerrados acerca de la organización universal y sus documentos salpicados con la sangre de inocentes. Prolongar la agonía del sistema actual juega en nuestra contra. Ayudemos a que nazca el nuevo, aunque sea con dolor – como suele suceder.

Por: Biljana Vankovska. Profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Cirilo y San Metodio de Skopje, colaboradora de la Fundación Transnacional para la Paz y la Investigación del Futuro (TFF) en Lund, Suecia, y la intelectual pública más influyente de Macedonia. Es miembro del colectivo No Cold War.

Fuente: Globetrotter

Imagen: Mural sobre la justicia tras la detención de activistas propalestinos en Londres. Autor: Banksy

Last modified: 13/04/2026