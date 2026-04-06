Los Estados Unidos no está ganando la guerra: las cuatro mentiras y una verdad de Trump

Trump es conocido por su despreocupada indiferencia hacia la verdad. Por lo tanto, nosotros, en Corea del Sur, debemos examinar sus palabras y afirmaciones de manera crítica. De hecho, muchas de las afirmaciones de su reciente discurso del 1 de abril (hora de EE. UU.) son falsas y constituyen desinformación. Así pues, aclaremos la confusión:

Mentira número uno: los Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán.

Puede que los Estados Unidos tenga superioridad aérea y naval, pero el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz le ofrece un punto estratégico clave con el que presionar a los Estados Unidos e Israel. Además, mientras que los Estados Unidos libra una guerra por elección, el régimen de Irán libra una guerra por su existencia, lo que le confiere un nivel de determinación cualitativamente diferente. Tras haber gastado más de 38.000 millones de dólares en 33 días de guerra, los índices de aprobación de Trump están cayendo al 35% a medida que la guerra afecta a la economía.

Mentira número dos: el petróleo retenido en el estrecho de Ormuz no afecta a los EE. UU.

El cierre del estrecho de Ormuz no solo afecta a los países que importan petróleo de allí. Provoca un aumento de los precios mundiales del petróleo, lo que contribuye a las presiones inflacionarias y reduce el crecimiento en todo el mundo, incluso en los EE. UU. La guerra ha incrementado los precios de la gasolina y ha hecho desplomarse el mercado bursátil en los EE. UU.

Mentira número tres: El acuerdo de la era Obama para desnuclearizar Irán fue una pérdida de tiempo

El acuerdo de la era Obama habría limitado el enriquecimiento de uranio de Irán al 3,67%, suficiente para la energía nuclear, durante 15 años. Cuando Trump se retiró del acuerdo en 2018, puso fin a todos esos compromisos. Hoy, incluso mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz entre los EE. UU. e Irán, Trump atacó a Irán, de mala fe, acusándolo de un ataque inminente a pesar de la falta de inteligencia. En todo caso, las acciones arbitrarias de Trump refuerzan la lógica de que “si tienes la bomba, no te bombardean”.

Mentira número cuatro: destruir las “plantas generadoras de electricidad” de Irán ganaría la guerra

Esto no solo constituiría un crimen de guerra contra millones de civiles, sino que provocaría una represalia masiva de Irán contra los países exportadores de energía de la región y sumiría a la economía mundial en una crisis energética sin precedentes.

Una verdad: los países deben garantizar un acceso seguro al estrecho de Ormuz

Pero deben hacerlo NO siguiendo a Trump a la guerra. Incluso un pragmático convencido se opondría a la afirmación de que las fragatas surcoreanas pueden garantizar el acceso mediante la fuerza cuando ni siquiera el poderío de la Armada de los Estados Unidos puede hacerlo. De hecho, debemos distanciarnos de esta guerra elegida con sus atroces crímenes de guerra. Japón ha rechazado los llamamientos de Trump para enviar buques al estrecho de Ormuz y ha garantizado el tránsito mediante negociaciones directas con Irán. Del mismo modo, China, India y Pakistán han garantizado el acceso.

En última instancia, a pesar de las afirmaciones de Trump de que esto tiene como objetivo beneficiar al pueblo de Irán, su guerra de elección simplemente está provocando matanzas sin sentido y la destrucción del país. Independientemente de lo que se piense del Gobierno iraní, las bombas y las amenazas no lo derrumbarán. De hecho, alimentan la resistencia y el martirio. Así, a pesar de la afirmación de Trump de que las misiones iniciales de decapitación tuvieron éxito, Irán se había preparado para esto con una estructura de liderazgo de cuatro niveles. Si se asesina a un jefe de gobierno, otro toma inmediatamente el relevo. La población de los Estados Unidos se está levantando contra la supremacía blanca de Trump tanto en el país como en el extranjero. Ahora es el momento de que la gente de todo el mundo exija a sus gobiernos que se opongan al aventurerismo militar de Trump. Para nosotros, en Corea del Sur, eso debería comenzar con un “no” rotundo al envío de fragatas coreanas para unirse a la guerra de Trump.

Por: Dae-Han Song. Miembro de International Strategy Center y del colectivo No Cold War, y es colaborador del Korea Policy Institute.

Fuente: Globetrotter

Ilustracción: Marian Kamensky

Last modified: 05/04/2026