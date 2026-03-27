Educación ambiental y Acuerdo de Escazú: retos urgentes para la región

Del 16 al 20 de marzo de 2026, la ciudad de Heredia, Costa Rica, fue sede de un Encuentro Regional sobre Educación Ambiental y el Acuerdo de Escazú, donde especialistas y organizaciones analizaron los principales desafíos de la democracia ambiental en la región. Durante el encuentro se evidenció que, aunque existen avances, también hay retrocesos importantes, especialmente por el debilitamiento de las instituciones democráticas, lo que impacta directamente en la protección del ambiente y los derechos humanos. Se alertó además sobre la llamada triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, agravadas por conflictos globales y modelos extractivos que profundizan las desigualdades. Otro punto crítico fue el deterioro del espacio cívico, con un aumento de ataques a periodistas, defensores ambientales y líderes sociales, lo que refuerza la urgencia de garantizar participación ciudadana segura.

Escuche declaraciones de Milena Umaña, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC):

En cuanto al Acuerdo de Escazú, se reconocieron avances en acceso a la información, pero se destacó que el acceso a la justicia sigue siendo uno de los mayores retos. El encuentro dejó claro que no hay justicia ambiental sin derechos humanos, y que fortalecer la educación ambiental y el Acuerdo de Escazú es clave para construir sociedades más justas y sostenibles.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 27/03/2026