Costa Rica. Siete años exigiendo justicia por Sergio

La madrugada del 18 de marzo de 2019, manos asesinas acababan con la vida del dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), Sergio Rojas. Siete años después, organizaciones sociales y populares costarricenses siguen exigiendo verdad y justicia.

El asesinato de Rojas se enmarca en el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos originarios del país centroamericano y en el proceso de recuperación del territorio ancestral indígena de Salitre.

Durante años fue objeto de amenazas, persecución y criminalización, tanto así que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenando al Estado costarricense garantizar su incolumidad.

La lluvia de balas que le arrebataron la vida es también un j’accuse contra la displicencia y complicidad de las instituciones costarricenses.

Impunidad y más impunidad

En 2020, el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen. Fue sólo gracias a las protestas que se generaron a nivel nacional e internacional si el Estado tuvo que rechazar la medida y exigir que se continuara con las investigaciones.

Lamentablemente, en enero de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito de la Zona Sur emitió un sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas acusadas del asesinato del dirigente indígena, aduciendo falta de pruebas para ir a juicio.

No obstante, durante las investigaciones se filtró un informe del Organismo de Investigación Judicial, que incluía material probatorio donde se revelaban supuestos vínculos de los acusados con los presuntos autores intelectuales del crimen.

Contra toda impunidad y exigiendo verdad y justicia, la Coordinación del Frenapi y Juventudes Indígenas han organizado en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) el “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”.

“Pasan los años y se mantiene la impunidad. Apoyemos esta lucha contra un Estado costarricense y un sistema de justicia que no siente empatía e invisibiliza los dolores de los pueblos y territorios indígenas”, instan en un comunicado las organizaciones originarias.

“En solidaridad se desarrollan los pueblos y se construye un mejor futuro de igualdad y justicia social. ¡No más líderes asesinados! ¡No más incendios provocados en territorios indígenas! ¡No más agresiones físicas a los y las recuperadoras de tierras-territorios originarios! ¡La impunidad debe parar y el Estado responder!”, concluyen.

Por: Giorgio Trucchi | Rel UITA

Foto: Concejo Ditsö Iríría Ajkönuk Wakpa (CODIAW)

Fuente: Rel UITA y LINyM

Last modified: 18/03/2026