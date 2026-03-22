Expertos alertan sobre la amenaza de una crisis alimentaria mundial a causa del bloqueo del tráfico de fertilizantes y combustible en el estrecho de Ormuz

Un tercio de los fertilizantes sintéticos se transportan por el estrecho de Ormuz, junto a un cuarto del comercio marítimo mundial de petróleo, dos insumos fundamentales para la cadena productiva agroindustrial. Según expertos del Grupo ETC, la vulnerabilidad y fragilidad del modelo dominante podría impulsar un alza en los precios de los alimentos, lo que implicaría una crisis alimentaria global. Por ello, los investigadores hacen un llamado urgente para fortalecer los sistemas alimentarios locales basados en la soberanía alimentaria y la agroecología.

El modelo mundial de producción agroindustrial tiene una gran dependencia de fertilizantes sintéticos y combustibles fósiles. En el marco del actual conflicto bélico en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz podría llevar a un aumento de los precios de los alimentos ante la escasez de estos recursos. Según la UNCTAD, un tercio del comercio global de fertilizantes transportado por mar (unas 16 millones de toneladas) pasa por este estrecho y un cuarto del comercio marítimo de petróleo. Especialistas del Grupo ETC advirtieron que esta situación es crítica y podría ser la antesala de una nueva crisis alimentaria mundial, debido a la extrema concentración corporativa en la producción alimentaria, tal como vienen planteando en sus investigaciones .

“Esta crisis vuelve a poner en evidencia la fragilidad del modelo agroindustrial dominante. Un sistema alimentario basado en monocultivos, fertilizantes sintéticos, combustibles fósiles y largas cadenas de suministro controladas por un puñado de grandes corporaciones resulta especialmente vulnerable frente a conflictos geopolíticos y shocks en el comercio global”, expresa Marcos Filardi, investigador del Grupo ETC.

El reciente análisis de la UNCTAD, titulado Strait of Hormuz Disruptions – Implications for Global Trade and Development , advierte que las interrupciones en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores comerciales más importantes del mundo, ya están encareciendo el transporte, los combustibles y los seguros para los barcos. Estos aumentos de costos afectan las cadenas globales de suministro y pueden repercutir rápidamente en la producción agrícola y en los precios de los alimentos.

Fertilizantes como amoníaco, fosfatos y azufre provienen en gran medida de países del Golfo, y casi la mitad de la urea comercializada a nivel mundial, el fertilizante nitrogenado

más utilizado, se produce en esta región. Cualquier interrupción en esta ruta enciende las alarmas por el limitado acceso a fertilizantes y por su impacto en la producción agrícola.

Como señala un informe conjunto del Grupo ETC y GRAIN , los fertilizantes sintéticos se producen a partir de materias primas que se comercian globalmente y cuyo costo está estrechamente ligado al precio de los combustibles fósiles. Esta dependencia vuelve al sistema agrícola especialmente vulnerable frente a las fluctuaciones de precios y a las alteraciones del comercio internacional. Solo diez corporaciones controlan cerca del 39 por ciento del mercado mundial de fertilizantes, un negocio que mueve alrededor de 196 mil millones de dólares.

El aumento del precio del petróleo también repercute directamente en el costo de los alimentos. Según el informe Del combustible a la mesa de IPES-Food , los combustibles fósiles están presentes en prácticamente todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción de fertilizantes y pesticidas hasta el transporte, los envases plásticos, los alimentos ultraprocesados y las cadenas de frío. Hoy los sistemas alimentarios consumen cerca del 40 por ciento de todos los productos petroquímicos y alrededor del 15 por ciento de los combustibles fósiles a escala mundial.

Investigadores del Grupo ETC afirman: “Frente a esta fragilidad, resulta urgente fortalecer sistemas alimentarios locales basados en la soberanía alimentaria y la agroecología, que reduzcan la dependencia de insumos externos y de mercados globales volátiles, y que permitan construir formas de producción y abastecimiento de alimentos más justas.”

Investigaciones del Grupo ETC:

● Codicia y oligopolios: Especulación con las materias primas agrícolas

● Los diez gigantes de los agronegocios: la concentración corporativa en la alimentación y la agricultura

● Barones de la Alimentación

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Tomado de: https://www.etcgroup.org/es

Last modified: 22/03/2026