NUEVA INVESTIGACIÓN: Hasta el 80 % de los granos y aceites de semillas comercializados a nivel mundial están controlados por solo 5 empresas

10 de marzo de 2026 – Investigadores e investigadoras del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) marcaron nuevamente una advertencia sobre el creciente control oligopólico que ejercen los grandes comerciantes de materias primas agrícolas sobre la cadena alimentaria industrial, en un informe publicado recientemente por ETC Group titulado Codicia y oligopolios: especulación con las materias primas agrícolas.

Según el informe, un pequeño número de empresas comercializadoras de materias primas ocupa una posición central y cada vez más dominante en el sistema alimentario industrial, controlando un volumen asombroso de alimentos comercializados y ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las fuerzas del mercado alimentario global.

Los llamados comerciantes de materias primas agrícolas o “traders de granos” incluyen empresas como Cargill, COFCO, Bunge, Archer Daniels Midland (ADM) y Louis Dreyfus Company, que en conjunto controlan entre el 70 % y el 80 % de los granos y aceites de semillas comercializados a nivel mundial, según el informe.

“Sabemos desde hace tiempo que la cadena alimentaria industrial global es extremadamente vulnerable y, con la renovada y creciente violencia en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz afectando ya los envíos de fertilizantes y arroz, así como los precios de los granos, cada vez más personas están tomando conciencia de esta realidad”, señaló Taarini Chopra, del Grupo ETC. “Con impactos climáticos crecientes, inestabilidad y guerras, un sistema dominado por unos pocos comerciantes amplifica estas debilidades existentes y multiplica los riesgos para la seguridad alimentaria global”.

“La capacidad total de almacenamiento de solo tres empresas —ADM, Bunge y COFCO— equivale aproximadamente a la cantidad de trigo que Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía consumen juntos en un año”, afirmó Marcos Filardi, del Grupo ETC.

“No hay transparencia: estas empresas no tienen la obligación de revelar cuántas existencias tienen, qué tipo de productos almacenan ni dónde se encuentran”, añadió Taarini Chopra, investigadora y campaigner senior del Grupo ETC. “Eso significa que, si entramos en una crisis alimentaria regional o incluso en la próxima crisis global, estos grandes comerciantes de granos tienen el poder de acaparar y retener cantidades enormes de alimentos mientras esperan que suban los precios”.

Algunos datos clave del informe “Codicia y oligopolios: especulación con las materias primas agrícolas”:

3.310 – El número total de empresas subsidiarias operadas por los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas. Las complejas estructuras corporativas de estas empresas les permiten obtener ganancias mediante la especulación comercial y asumir funciones de financiamiento, seguros e inversión típicamente asociadas a los bancos, pero sin supervisión regulatoria. Esto ha llevado al Centro de Comercio y Desarrollo de la ONU a calificarlas como instituciones financieras en la sombra.

730 mil millones de dólares – Los ingresos combinados en 2023 de los ocho principales comerciantes agrícolas del mundo. Esta cifra es cercana al valor total de todas las exportaciones de Canadá ese mismo año. Estas empresas obtienen enormes ganancias en medio de la profundización de la crisis alimentaria y de las interrupciones en las cadenas de suministro, que amenazan la seguridad alimentaria global.

8.200 millones de dólares – El valor de la megafusión entre Bunge y Viterra, finalizada en julio de 2025, que creó el tercer gigante mundial del comercio de materias primas. Su capacidad para operar simultáneamente en los mercados físicos de productos y en los derivados financieros les permite convertir la volatilidad en una fuente constante de ganancias.

80 % – La participación de Arabia Saudita en la empresa comercializadora agrícola Olam Agri, anunciada a comienzos de 2025. Otra empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación del 45 % en Louis Dreyfus en 2020. La entrada de actores respaldados por fondos soberanos profundiza aún más el vínculo entre concentración comercial y poder geopolítico.

El informe también destaca el papel de los datos y los sistemas de análisis basados en inteligencia artificial para consolidar los privilegios de mercado de estas empresas. Los mismos grandes comerciantes que operan fuera del escrutinio público también poseen bases de datos que rastrean los cultivos y monitorean las cadenas de suministro en tiempo real mediante plataformas de análisis basadas en IA, lo que les permite anticipar cambios en el mercado. Este tipo de inteligencia comercial privilegiada ni siquiera está disponible para gobiernos o instituciones multilaterales.

En el informe, Grupo ETC insta a los gobiernos a:

• Combatir la especulación y el lucro excesivo en el comercio de materias primas.

• Cerrar los vacíos regulatorios que permiten que los grandes comerciantes de materias primas actúen como instituciones financieras en la sombra.

• Excluir a las corporaciones con intereses directos en la agricultura y la alimentación de las negociaciones de políticas y gobernanza sobre alimentación y clima.

• Exigir que los comerciantes de granos revelen la ubicación y el volumen de sus reservas de granos.

• Exigir que los comerciantes de granos informen sobre los movimientos de las materias primas alimentarias comercializadas internacionalmente.

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Sobre el Grupo ETC

El Grupo “Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración” (ETC) es una organización internacional sin fines de lucro. Se dedica a monitorear el impacto de las tecnologías emergentes y las estrategias de las corporaciones sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

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Last modified: 14/03/2026