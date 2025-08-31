Soberanía alimentaria para un mundo en crisis [Podcasts]

La crisis climática y el modelo agroindustrial ponen en riesgo nuestra comida. Pero hay

soluciones reales impulsadas por los movimientos campesinos y la sociedad civil. En

este podcast, exploramos las amenazas al sistema alimentario y las alternativas que

ya están construyendo un futuro más justo y sostenible.

Créditos:

Dirección general: Lucía Vicente, Verónica Villa y Gastón Wahnish

Producción, guión y edición: Luciana Chiodi

Locución: Leonora Espinosa

Diseño gráfico: Raúl González

Episodio 1 – “Dime cómo produces y te diré qué planeta tienes”

El modelo agroindustrial es responsable de hasta el 52% de las emisiones de gase

de efecto invernadero. Pero en medio de esta crisis, comunidades campesinas están

recuperando sus tierras, agricultores adoptan prácticas agroecológicas y

consumidores apuestan por alimentos locales y justos. Escucha cómo estas iniciativas

están transformando la forma en que producimos y consumimos alimentos.

Episodio 2 – “Del campo a la mesa, todo está conectado”

En este segundo episodio exploramos las redes de resistencia que están

transformando nuestro sistema alimentario desde los territorios. Conocemos historias

de quienes protegen las semillas ancestrales y los conocimientos tradicionales,

especialmente las mujeres que han sido las guardianas históricas de la diversidad

genética, frente a un modelo agroindustrial que ha destruido el 75% de la diversidad

agrícola mundial. También nos adentramos en el proceso Nyéléni, el movimiento

global que desde 2007 reúne a campesinos, indígenas, mujeres y otros actores para

construir alternativas al sistema alimentario actual. Un llamado a la acción colectiva

por el derecho a una alimentación sana y el cuidado del planeta.

Episodio 3 – “Sembrar soluciones, cosechar futuro”

En este tercer y último episodio de “Soberanía alimentaria para un mundo en crisis”,

reflexionamos acerca de cómo prepararnos para las crisis climáticas que se avecinan.

A través de testimonios desde Ecuador, México y Brasil, conocemos experiencias

inspiradoras que demuestran que la agroecología es una respuesta real para crear un

futuro sostenible. En un mundo cada vez más urbanizado, es clave la articulación

entre el campo y la ciudad. Un movimiento a largo plazo por la alimentación puede

armar ese puente tan urgente y necesario entre estos territorios. La soberanía

alimentaria no es un sueño lejano, sino un camino que se construye paso a paso,

sembrando soluciones para cosechar futuro.

El Grupo “Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración” (ETC) es una

organización internacional sin fines de lucro. Se dedica a monitorear el impacto de las

tecnologías emergentes y las estrategias de las corporaciones sobre la biodiversidad,

la agricultura y los derechos humanos. Además, promueve el desarrollo de tecnologías

socialmente responsables y controladas democráticamente.

https://www.etcgroup.org/es

Instagram: @grupo_etc

https://www.instagram.com/grupo_etc/

Facebook: Grupo ETC

https://www.facebook.com/profile.php?id=61570505950460

