Soberanía alimentaria para un mundo en crisis [Podcasts]

La crisis climática y el modelo agroindustrial ponen en riesgo nuestra comida. Pero hay
soluciones reales impulsadas por los movimientos campesinos y la sociedad civil. En
este podcast, exploramos las amenazas al sistema alimentario y las alternativas que
ya están construyendo un futuro más justo y sostenible.
Créditos:
Dirección general: Lucía Vicente, Verónica Villa y Gastón Wahnish
Producción, guión y edición: Luciana Chiodi
Locución: Leonora Espinosa
Diseño gráfico: Raúl González
Episodio 1 – “Dime cómo produces y te diré qué planeta tienes”
El modelo agroindustrial es responsable de hasta el 52% de las emisiones de gase
de efecto invernadero. Pero en medio de esta crisis, comunidades campesinas están
recuperando sus tierras, agricultores adoptan prácticas agroecológicas y
consumidores apuestan por alimentos locales y justos. Escucha cómo estas iniciativas
están transformando la forma en que producimos y consumimos alimentos.
Episodio 2 – “Del campo a la mesa, todo está conectado”
En este segundo episodio exploramos las redes de resistencia que están
transformando nuestro sistema alimentario desde los territorios. Conocemos historias
de quienes protegen las semillas ancestrales y los conocimientos tradicionales,
especialmente las mujeres que han sido las guardianas históricas de la diversidad
genética, frente a un modelo agroindustrial que ha destruido el 75% de la diversidad
agrícola mundial. También nos adentramos en el proceso Nyéléni, el movimiento
global que desde 2007 reúne a campesinos, indígenas, mujeres y otros actores para
construir alternativas al sistema alimentario actual. Un llamado a la acción colectiva
por el derecho a una alimentación sana y el cuidado del planeta.
Episodio 3 – “Sembrar soluciones, cosechar futuro”
En este tercer y último episodio de “Soberanía alimentaria para un mundo en crisis”,
reflexionamos acerca de cómo prepararnos para las crisis climáticas que se avecinan.
A través de testimonios desde Ecuador, México y Brasil, conocemos experiencias
inspiradoras que demuestran que la agroecología es una respuesta real para crear un
futuro sostenible. En un mundo cada vez más urbanizado, es clave la articulación
entre el campo y la ciudad. Un movimiento a largo plazo por la alimentación puede
armar ese puente tan urgente y necesario entre estos territorios. La soberanía
alimentaria no es un sueño lejano, sino un camino que se construye paso a paso,
sembrando soluciones para cosechar futuro.
El Grupo “Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración” (ETC) es una
organización internacional sin fines de lucro. Se dedica a monitorear el impacto de las
tecnologías emergentes y las estrategias de las corporaciones sobre la biodiversidad,
la agricultura y los derechos humanos. Además, promueve el desarrollo de tecnologías
socialmente responsables y controladas democráticamente.
