Especialistas exigen una moratoria al cultivo cultivoindustrial de algas marinas ante el preocupante plan decréditos de carbono de una startup británica en el Mar Caribe

Un nuevo informe del Grupo ETC sobre los experimentos de geoingeniería marina

de la empresa británica Seafields en aguas del Caribe advierte sobre el riesgo de

daños irreversibles para los ecosistemas oceánicos y el clima.

Mientras distintos actores se preparan para reunirse en Bonn dentro de dos

semanas con motivo de la reunión de mitad de año de la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), las conclusiones del

informe refuerzan el llamamiento a respetar el principio de precaución y proteger los

ecosistemas marinos de intervenciones climáticas peligrosas y sin pruebas.

Seafields está ampliando la producción de algas con la promesa de que puede

eliminar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, contribuyendo a la “neutralidad

de carbono” o “cero neto”, y generando créditos que las empresas pueden comprar

para compensar sus continuas emisiones vinculadas a los combustibles. Sin

embargo, la afirmación de Seafields sobre la compensación se basa en la premisa

poco sólida de que las algas marinas crean un sumidero de carbono. El Grupo ETC

(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) en su informe

“Explotar los océanos para negocios de carbono: La empresa Seafields y sus

irresponsables proyectos en el Caribe”, señala que, según la ciencia, las algas

marinas podrían incluso emitir carbono.

“El hecho de que Seafields ya esté experimentando con el controvertido

hundimiento de biomasa en aguas cercanas a Barbados muestra que la

comercialización de tecnologías de geoingeniería arriesgadas y sin pruebas ya está

en marcha en el Sur Global, totalmente en contra de los acuerdos que los gobiernos

han suscrito en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica

(CDB)”, afirmó Verónica Villa, investigadora del Grupo ETC. “Es preocupante que

una empresa privada como Seafields pueda seguir adelante con este tipo de

actividad, especulativa y con fines comerciales”.

El análisis en profundidad que realizó ETC sobre las actividades de Seafields

describe cómo la empresa, junto con otros defensores de la eliminación marina de

dióxido de carbono (mCDR), está presionando para legitimar tecnologías como el

hundimiento de biomasa y el afloramiento artificial bajo el pretexto de la

“investigación” o de los “experimentos piloto”. Estas propuestas se están

promoviendo como soluciones climáticas a pesar de la considerable incertidumbre

científica y las desconocidas consecuencias ecológicas.

Tanto el hundimiento de biomasa como el afloramiento artificial son métodos de

geoingeniería marina, y actualmente están siendo evaluados en el marco de la

Convención de Londres y el Protocolo de Londres por sus posibles efectos nocivos

en el océano. Seafields se centra actualmente en el cultivo costero de algas marinas

en beneficio de la industria de la biomasa, y ya tiene planes para ampliar su escala y

cultivar “megagranjas” en el Caribe y el Atlántico. Según el Grupo ETC, esto forma

parte de un modelo preocupante de extracción de recursos, en el que empresas del

Norte Global se benefician de los ecosistemas costeros y los espacios marinos del

Sur Global.

“El monocultivo industrial de algas ha sido rechazado por los pueblos indígenas y

las comunidades costeras debido a los impactos en sus medios de vida y en los

ecosistemas que cuidan y que benefician a toda la humanidad”, agregó Villa. “Se

debe prohibir. Necesitamos que los gobiernos promuevan soluciones reales para

hacer frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad y que se frenen las

actividades especulativas de empresas como Seafields, que pueden llevarnos más

rápido hacia peligrosos puntos de inflexión planetarios”.

A mediados de junio, expertos internacionales en política climática y delegaciones

nacionales se reunirán en Bonn con motivo de las conversaciones climáticas entre

períodos de sesiones de la UNFCCC. El Grupo ETC recomienda que los debates

sobre los programas de carbono azul basados en las algas marinas queden

excluidos de los mecanismos del mercado de carbono del artículo 6 del Acuerdo de

París.

Además, el informe insta a la ONU y a los gobiernos a que respeten la moratoria del

CDB sobre la geoingeniería y apliquen el principio de precaución en materia de

geoingeniería en virtud del Convenio de Londres y el Protocolo de Londres.

DESCARGA EL INFORME COMPLETO AQUÍ:

https://www.etcgroup.org/es/content/la-empresa-seafields-y-sus-irresponsable

s-negocios-en-el-caribe

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Contacto de prensa: Gastón Wahnish (+54) 114940-3320, [email protected]

Last modified: 08/06/2026