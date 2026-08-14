¿Qué ocurre cuando la transición energética se convierte en una nueva forma de colonialismo?

Un nuevo informe documenta cómo la expansión de megaproyectos solares en el sur de Honduras ha provocado despojo territorial, conflictos sociales y criminalización de comunidades, mientras las demandas de las empresas limitan la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos y el ambiente.

La transición energética es indispensable para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa transición reproduce las mismas relaciones de poder y despojo que históricamente han marcado la explotación de los territorios del Sur Global?

Esa es la pregunta que atraviesa El lado oscuro de la transición energética: colonialismo verde en el sur de Honduras, un informe elaborado por Luciana Ghiotto, Paloma Milá, Jen Moore, Aldo Orellana López y Karen Spring, publicado por el Institute for Policy Studies (IPS), el Transnational Institute (TNI), TerraJusta, la Honduras Solidarity Network (HSN), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH) y Cáritas Choluteca.

El informe surge a partir del encuentro “Sin Derechos Humanos No Hay Soberanía Energética”, realizado en julio de 2025 en Choluteca, Honduras, donde representantes de veinte comunidades afectadas por proyectos solares compartieron sus experiencias junto a organizaciones sociales e investigadores.

A partir de esos testimonios y de una investigación sobre el desarrollo del sector energético hondureño, el informe muestra cómo la expansión de los parques fotovoltaicos estuvo acompañada por promesas de empleo, desarrollo y energía limpia que no se tradujeron en mejoras para las comunidades. En cambio, documenta conflictos por la tierra, afectaciones ambientales, pérdida de control sobre los territorios y procesos de criminalización contra quienes resisten estos proyectos.

La investigación sostiene que el discurso de la transición energética global está ocultando una nueva forma de colonialismo verde. Bajo la retórica de las energías limpias y la economía verde, los países enriquecidos aseguran minerales, energía y otros recursos estratégicos en el Sur Global sin transferir tecnología, sin fortalecer capacidades industriales locales y trasladando a las comunidades los impactos sociales y ambientales que requiere su propia transición.

El caso hondureño muestra cómo ese modelo se consolida mediante mecanismos que priorizan la protección de las inversiones. El informe analiza cómo las demandas de arbitraje iniciadas por empresas contra Honduras generan una fuerte presión sobre el Estado y limitan su capacidad para fortalecer regulaciones ambientales y proteger los derechos de las comunidades afectadas.

Más que cuestionar la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, el informe invita a debatir qué tipo de transición energética se está construyendo, quiénes se benefician de ella y quiénes terminan pagando sus costos.

Acceder al informe: https://isds-americalatina.org/el-lado-oscuro-de-la-transicion-energetica-honduras/

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Jen Moore, Associate Fellow, Institute for Policy Studies – [email protected]

Lucía Vicente, TNI, [email protected] +549 11 51459715.

Last modified: 14/08/2026