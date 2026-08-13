Panamá y Estados Unidos: ¿cooperación o injerencia?

La visita a Panamá del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth con el pretexto de combatir el narcotráfico y reunirse con militares estadounidenses que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva. Además de observar los ejercicios de entrenamientos PANAMAX, lo cuales cuenta con la participación de más de 1,700 militares y policías de 21 naciones. Visita que cuenta con el beneplácito del Presidente Mulino, quien desde que comenzó su mandato se ha alineado totalmente a los designios de la administración de Trump.

Las organizaciones sociales y gremiales observan esta visita con preocupación, ya que la misma sigue en realidad el guión de hegemonía y dominio hacia Latinoamérica y en el caso de Panamá tomar control del Canal, a la vez que pone en peligro su neutralidad y pretende arrastrar al territorio panameño a conflictos internacionales que lleva adelante Estados Unidos con otros países.

Para las organizaciones sociales y gremiales, esta visita vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación histórica: el papel de Panamá dentro de la estrategia geopolítica y militar de Estados Unidos en la región. El debate no debe limitarse a la cooperación en materia de seguridad, sino a la defensa de la soberanía nacional, la neutralidad del Canal y el derecho de Panamá a decidir su propio rumbo sin convertirse nuevamente en escenario de intereses militares extranjeros.

Declaraciones de Diogenes Sánchez, profesor e integrante de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 13/08/2026