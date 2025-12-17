Declaración del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista (TSF-Mining)

Nosotros, los movimientos, organizaciones de base y activistas del Foro Social Temático sobre Minería y la Economía Extractivista (TSF-Mining), reunidos en la Cumbre de los Pueblos en la COP 30 en Belém do Pará, afirmamos nuestra posición colectiva y nuestro compromiso con una transformación socioecológica y sistémica que confronte las narrativas dominantes de la “transición verde” promovidas por corporaciones, gobiernos e instituciones financieras internacionales.

La llamada transición verde o energética se presenta como una solución a la crisis climática, pero reproduce la misma lógica extractivista y capitalista responsable de la destrucción ecológica y la injusticia social. Al situar el sistema minero y extractivista en el centro de la respuesta al cambio climático, esta narrativa crea una ilusión falsa y peligrosa—una que oculta la continuación de un modelo depredador y colonial que explota a las personas y a los territorios en nombre de la descarbonización, el progreso tecnológico y la militarización.

Bajo las banderas de la “energía limpia” y la “transición digital”, los minerales de transición se están extrayendo mediante prácticas violentas, contaminantes y excluyentes que devastan ecosistemas, desplazan a pueblos indígenas y tradicionales, y profundizan las desigualdades—especialmente en el Sur Global.

Este modelo de extractivismo minero expandido no solo alimenta guerras, militarización territorial y criminalización de defensores, sino que también impulsa enormes aumentos en los presupuestos militares de EE.UU. y los países de la OTAN, alimentando una economía de guerra en expansión. Esta agenda militarizada es una fuerza principal detrás del creciente aumento en la demanda de extracción mineral—desgarrando vidas y territorios, y convirtiendo regiones enteras en zonas de sacrificio para sostener los patrones de consumo del Norte Global.

Rechazamos esta transición extractivista. La idea de que extraer más litio, níquel, cobre o cobalto “salvará el planeta” es falsa. No es una solución—es la continuación del problema. Rastrear o certificar estos minerales bajo supuestos estándares de sostenibilidad no reparará el profundo daño social y ecológico. Solo lava la imagen de la minería y legitima el extractivismo. Este camino mantiene el mismo sistema que valora las ganancias por encima de la vida, profundiza la desigualdad global y acelera la crisis planetaria.

Una transformación justa y sostenible no puede surgir del mismo sistema extractivista que causó la crisis. Debe desmantelar el poder corporativo, desafiar las dependencias neocoloniales y redefinir nuestra relación con la naturaleza basándose en el cuidado, la solidaridad y el equilibrio ecológico.

Afirmamos, por tanto, la necesidad urgente de construir una transformación socioecológica y sistémica que:

Defienda el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas a decir NO a la minería y a otros proyectos destructivos, garantizando el Consentimiento Libre, Previo e Informado;

Promueva alternativas posextractivistas y decoloniales, guiadas por los límites planetarios, la soberanía de los pueblos y la justicia ecológica;

Fomente el decrecimiento y la reducción del consumo, especialmente en el Norte Global;

Fortalezca la cooperación Sur–Sur para la autonomía y la soberanía tecnológica;

Asegure el consentimiento vinculante de las comunidades y la protección de los defensores ambientales; y

Reconozca y haga cumplir los Derechos de la Naturaleza como base para una vida sostenible y democrática en la Tierra.

El posextractivismo ofrece el camino real y necesario hacia adelante. Valora los modos de vida sostenibles de los pueblos locales, diversifica las economías y coloca la dignidad y el bienestar de todos los seres—humanos y no humanos—por encima de la lógica de la acumulación y la explotación, construyendo un futuro basado en la justicia, la democracia y la solidaridad.

¡Llamamos a todos los pueblos y movimientos a unirse en el rechazo de las falsas “soluciones verdes” y a construir juntos una profunda transformación socioecológica y sistémica que supere el extractivismo en todas sus formas y construya un futuro enraizado en la justicia, la democracia y la solidaridad!

¡Por los Derechos de los Pueblos y del Planeta!

TSF-Mining – Belém, Brasil – 15 de noviembre de 2025

Si deseas firmar ingresa aquí: Adhiérete a la Declaración del TSF-Mining

Foto: Marcha Global por la Justicia Clímática. En el marco de la Cumbre de los Pueblos. Belém do Pará, Brasil 2025. Olmedo Carrasquilla Aguila

Last modified: 17/12/2025