Puertos, soberanía y geopolítica: el verdadero trasfondo de la crisis en Balboa y Cristóbal en Panamá

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales los contratos relacionados con la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal marca un punto de inflexión en la historia portuaria del país. A partir de este fallo, el Estado panameño ha asumido el control de estas terminales, anteriormente administradas por Panamá Ports Company, vinculada al grupo Hutchison.

La medida ha generado reacciones inmediatas, incluyendo la protesta formal del Estado chino y la posibilidad de que se activen arbitrajes internacionales. En medio de este escenario, es fundamental garantizar la estabilidad operativa y, sobre todo, la preservación de los derechos laborales de los trabajadores portuarios.

Sin embargo, el trasfondo del conflicto va más allá de lo jurídico. Desde hace más de un año, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en una supuesta presencia e influencia china en infraestructuras estratégicas vinculadas al Canal de Panamá. Este contexto geopolítico ha incrementado la presión sobre Panamá.

Escuchemos declaraciones de Eduardo Gil, Secretario General de Convergencia Sindical

En momentos como este, Panamá debe actuar con firmeza, transparencia y visión de Estado, protegiendo su soberanía, su estabilidad económica y los derechos del pueblo panameño, sin convertirse en pieza de disputa entre potencias.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 27/02/2026