Nuevo contenido educativo sobre minería abre debate en Panamá sobre el modelo de país

La inclusión del tema de Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos, en el nuevo programa curricular de Química para duodécimo grado, actualmente en etapa de validación, ha generado debate entre la ciudadanía panameña.

La incorporación de este tema no es menor. Se trata de un asunto sensible en un país donde amplios sectores de la población han rechazado la actividad minera, mientras el gobierno ha expresado su intención de continuar impulsándola.

Panamá no ha sido históricamente un país minero. Su riqueza ha estado ligada a su naturaleza tropical, al Canal de Panamá, al turismo y actividades que dependen directamente de la protección del medio ambiente.

Resulta entonces contradictorio que, mientras el propio Ministerio impulsa programas desde su Dirección Nacional de Educación Ambiental, se avanza paralelamente en contenidos asociados al modelo extractivo sin un debate amplio y transparente.

Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

La educación construye la visión de país. Por eso, cualquier cambio curricular debe abrirse al diálogo nacional, porque lo que se enseña en las aulas hoy marcará el rumbo del Panamá del mañana.

