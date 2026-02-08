Panamá frente a la reapertura de la minería sobre el Corredor Biológico Mesoamericano [Audio]

En el mes junio el presidente de Panamá anunciará qué hará con el proyecto minero Cobre Panamá sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, justo cuando arranca el mundial de fútbol.

Tanto el presidente como varios de sus ministros han expresado en distintas ocasiones su intención de reabrir la mina, pese al rechazo ciudadano sostenido desde las movilizaciones de calle y el fallo de inconstitucionalidad de 2023.

¿Por qué no se ha hablado seriamente de reparación económica, de inversión sostenible o de planes productivos seguros, y en su lugar se insiste en mantener viva la discusión sobre un proyecto que acumula dos fallos de inconstitucionalidad y un rechazo ciudadano sostenido, confirmado una y otra vez por las encuestas?

Por doquier el tema minero ha sido debatido entre ciudadanos y sociedad civil organizada pese a la complejidad de dicha actividad. Pero es más la información que circula sobre las consecuencias que genera esta política extractiva que las bondades fugaces.

Escuchemos las voces de mujeres panameñas y representantes del pueblo originario Ngäbe Buglé en lucha por la VIDA y por un país libre de minería:

El pasado 24 de enero defensores originarios y ambientales como autoridades de las tres regiones, Ködriri, Nedrini y Ñokribo de la comarca originaria Ngäbe Buglé sostuvieron un encuentro taller en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, para analizar la “Situación de la minería en Panamá y perspectivas”. Durante la jornada analizaron los impactos del extractivismo minero, la experiencia panameña, la situación actual de la mina en Donoso, sus riesgos y la necesidad de un cierre seguro, ordenado y definitivo, así como del respeto a la moratoria minera, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones.

Pese a la millonaria campaña generada por la empresa minera en algunos medios de comunicación e influencers virtuales el pueblo panameño rechaza a la minería.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMS constituido por más de 40 organizaciones civiles y ciudadanos demanda lo siguiente:

Corrección urgente de la Auditoría Ambiental

Sanciones del Ministerio de Ambiente a Cobre Panamá por incumplimientos legales

Ejecución de un Plan de cierre seguro y definitivo

Y políticas sostenibles de empleo y desarrollo social

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional / Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)

Last modified: 08/02/2026