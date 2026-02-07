Panamá: la justicia comienza a responder al reclamo de los docentes

En medio de un contexto difícil para el magisterio nacional, comienzan a darse pasos importantes en el camino hacia la justicia. Los docentes que fueron separados de sus cargos han decidido no quedarse de brazos cruzados y han emprendido acciones legales para defender sus derechos, demostrando que la lucha sostenida y dentro del marco legal sí da resultados.

Un hecho reciente marca un avance significativo: el fallo de segunda instancia del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la sentencia del Tribunal de Circuito. La misma ratifica que no hay abandono de puesto, ya que los docentes se encontraban en huelga y a su vez se da un reconocimiento de la misma. Por otro lado, se revocó la suspensión del cargo y del salario de la profesora Benilda González, quien había sido separada de sus funciones. Esta decisión no solo representa una reivindicación personal, sino que sienta un precedente jurídico importante.

La defensa de los derechos laborales no es un privilegio, es una garantía. Y cada avance logrado reafirma que la dignidad del docente no se negocia ni se silencia.

Escuchemos declaraciones del profesor Mario Almanza, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE) y Coordinador del Frente de Acción Magisterial (FAM):

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Last modified: 07/02/2026