Defender los manglares tiene costo: ambientalistas de Panamá denuncian ataques y represalias

En conferencia de prensa realizada el 5 de febrero, se denunció que el promotor del proyecto Puerto Barú (Provincia de Chiriquí), la empresa estadounidense Ocean Pacific Financial Services, inició un proceso civil para solicitar el secuestro preventivo de cuentas y activos de las organizaciones ambientales Adopta Bosque Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Se aclaró que no existe ninguna sentencia ni sanción en contra de estas organizaciones y que se trata de una medida preventiva que podría afectar su funcionamiento. Estas organizaciones forman parte de una coalición de más de 60 grupos que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú donde no afecte los manglares de David ni su biodiversidad y han advertido sobre fallas en su Evaluación de Impacto Ambiental.

Se hace un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a observar las implicaciones de este proceso para la defensa ambiental y los valores democráticos del país.

Por: Milena Umaña. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 05/02/2026