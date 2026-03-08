8 de marzo: Mujeres panameñas alzan su voz por justicia, dignidad y derechos

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres panameñas alzan su voz frente a las múltiples desigualdades que persisten en el país.

Exigen condiciones dignas de trabajo en medio de la crisis climática, que ha profundizado la precariedad laboral y de la vida, afectando especialmente a las mujeres.

Demandan justicia ante la violencia institucionalizada y verdad para las víctimas del SENNIAF.

Rechazan cualquier intento de eliminar el Ministerio de la Mujer, señalando que las políticas públicas con enfoque de género son fundamentales para garantizar derechos y cerrar brechas históricas.

Defienden el derecho a la organización, a la libre expresión, a la huelga y a la libertad sindical como pilares de una sociedad democrática. Plantean la necesidad de un sistema de seguridad social solidario y la erradicación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo.

Asimismo, exigen el respeto pleno a las cuotas de participación política en todos los espacios de decisión y expresan su solidaridad con los pueblos palestino, sudanés y cubano.

Escuchemos declaraciones de Briseida Barrantes, socióloga, feminista y activista de Polo ciudadano

Este 8 de marzo no es celebración, es lucha y memoria. Porque mientras exista desigualdad, las mujeres seguiremos organizadas, firmes y movilizadas por una sociedad más justa para todas.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Last modified: 08/03/2026