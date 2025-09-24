Mapa de la persecución estatal en el marco del Paro Nacional en Ecuador 2025

En el marco del Paro Nacional en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organizaciones sociales y ciudadanos en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la aprobación de un proyecto minero en la provincia de Azuay. La cual representa aumento en el costo del combustible, preocupaciones sobre el impacto ambiental y el aumento del costo de la vida. Diversas movilizaciones y protestas se registran en todo el territorio ecuatoriano pero con el detonante que el gobierno de turno dirigido por el presidente Daniel Noboa ha desplegado un “estado de persecución”: represión policial y militar, abuso del sistema de justicia y campañas de desinformación para criminalizar la protesta social.

Es por eso que la coalición de instituciones conformada por Geografía Crítica del Ecuador, Kaleidos, Comité de Derechos Humanos, CEDHU, INREDH, el Observatorio del trabajo y pensamiento crítico de la UCE y los Grupos de Trabajo de CLACSO de Ecologías políticas, e Historia y Coyuntura: Perspectivas Marxistas, así como investigadoras e investigadores de universidades del Ecuador, entre otras que se unan. Ponen a disposición el monitoreo de la persecución estatal en el marco de las protestas sociales de 2025:

Ingresa aquí: https://persecucionecuador.org/mapa-persecucion/

Mapa interactivo que con cada click muestra información a detalle sobre la violencia en forma de represión y persecución desplegada por el Estado ecuatoriano.

Comparte y contrarrestar las narrativas de criminalización de la protesta social y la deslegitimación de organizaciones y dirigencias en todo el país.

Last modified: 24/09/2025