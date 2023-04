“Las mujeres hemos pedido que nos dejen gobernar porque nosotras podemos llegar a la unidad”, Fany Kuiru Castro.

Entrevista a Fany Kuiru Castro, mujer uitoto de Colombia cuyo nombre tradicional es Jitoma Monayanho, Sol de Amanecer, actual coordinadora de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Fany es abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de Bogotá, especializada en alta dirección del Estado de la Escuela de Administración Pública (ESAP) y magister en estudios políticos e internacionales en la Universidad del Rosario (Colombia). Recién graduada como abogada trabajó durante tres años litigando en favor de las mujeres cabeza de familia porque cree que el derecho es para defender a las personas más vulnerables. Posteriormente se enfocó en la lucha social y en varios procesos por los derechos territoriales, la salud, la educación.

JSFS: ¿Cuál ha sido su trayectoria en el movimiento indígena?

R: A los 14 años empecé a ocupar espacios de discusiones colectivas en el territorio y luego, a los 21 años, estuve en las luchas de recuperación de mi territorio del Resguardo indígena Predio en Putumayo (Colombia). Desde joven he estado involucrada en trabajos sociales y comunitarios para el movimiento indígena. A las mujeres siempre se nos dificulta ser madres y ser lideresas. Muchas compañeras no avanzan porque son madres y tienen un esposo, un compañero, que no les permite liderar los procesos. En mi caso no. Siempre tuve claro lo que quise en la vida y por herencia de mis abuelos de mis ancestros, de la familia y del clan, quienes somos líderes siempre estamos para servirle a la comunidad, a la sociedad, a nuestras familias.

Siempre combiné esos roles de madre de líder. Fue difícil cuando mis hijas eran pequeñas por no poder estar 100% del tiempo con ellas, pero a veces me acompañaban en mis giras a las comunidades. Para ser lideresa uno debe tener mucha tenacidad y carácter porque de lo contrario, cualquier dificultad impide que uno avance. Tuve mucha fuerza, carácter y mucha decisión que es lo que se requiere para ser lideresa. No todas tienen la misma fuerza; por ello, se quedan en el camino. Cuando uno se proyecta como líder, la profesión debe estar orientada al servicio social que es lo que, hasta el momento, ha marcado mi vida. Siempre estoy dispuesta a apoyar en todo momento. Si no hay convicción ni carácter difícilmente puede ser líder social, político, organizativo u orgánico.

JFSJ: ¿Cómo fue su recorrido para ser elegida coordinadora de Coica?

R: Siempre fui solidaria con las mujeres y estuve en los espacios donde están los hombres, pero no siempre algunas compañeras son bien recibidas. Creo que he tenido demasiado carácter y la capacidad de comprender a los compañeros y, por eso, he estado en esos escenarios. Pero estoy consciente de que para las mujeres es difícil estar en espacios organizativos, en las estructuras y que tengan participación política. Eso me ha llenado de mucho coraje para unir a las mujeres, que busquemos y encontremos la forma de que sobresalgan, que el rol que desempeñen sea importante en las comunidades porque las mujeres somos fundamentales en la vida comunitaria, la toma de decisiones y el acompañamiento a procesos importantes.

Conociendo esa fuerza de las mujeres, el aporte y la contribución que hacen en las comunidades y sus procesos de lucha siendo lideresas, estudiantes o mujeres rurales, todas tienen un potencial escondido porque no les han permitido mostrar lo que hacen en la familia, la sociedad y la comunidad. Convencí a las otras mujeres para que hiciéramos una cumbre de mujeres originarias de la cuenca amazónica.

Después del análisis de la situación de las mujeres, uno de nuestros mandatos fue la participación paritaria en las estructuras organizativas de nivel local, regional e internacional. Por eso nos proyectamos para este periodo de la Coica para que una mujer estuviera al frente, pero no pensé que fuera yo.

Yo trabajo para fortalecer a las mujeres, pero ellas lo ven a uno fuerte entonces confían en que uno pueda hacer grandes cosas por ellas. Hoy estamos defendiendo la Coica, el rol de las mujeres, esos espacios. Sin embargo, tengo que decir que es lamentable el compañero que está disputando el cargo de coordinación general, no es un “caballero”, le falta muchísimo. Hay muchos tintes de misoginia que debemos abordar porque esto no es otra cosa que misoginia. Si él fuera un “caballero” se haría a un lado para que las mujeres trabajemos con las propuestas que tenemos.

Lamentamos, que el compañero Tuntiak Patricio Katan Jua haya desconocido ese gran congreso. Me parece gravísimo que un líder, eso no es ser líder, es ser una persona de mala fe y desconocer un proceso colectivo porque no les conviene a sus intereses personales. Hago un llamado a todos los compañeros indígenas, a que aquí deben primar intereses colectivos y no personales.

Las mujeres hemos pedido que nos dejen gobernar porque podemos llegar a la unidad. Hoy la Coica está fragmentada, lamentablemente, y a esa Coica llegamos las mujeres. Está dividida por dos o tres personas no más, pero que lamentablemente han sido apoyados por una ONG inescrupulosa.

“Hoy la ONG que apoye a la Coica en las condiciones que está, está apoyando la división y ahondando la fragmentación”, Fany Kuiru Castro.

Hoy nuestra proyección, nuestro propósito como líderes y lideresas es buscar la unidad, volver a la unidad, queremos volver a la unidad dialogando con las bases comunitarias, con nuestros mayores y sabedores, que ellos nos digan qué hacer. Porque si hacemos el diálogo entre líderes, pues son los que han impuesto el desorden, los que han fragmentado la Coica, pues nada se va a solucionar. Y volvería a pasar esto en cuatro años. Tenemos que sanar la Coica desde la raíz. Hay organizaciones de base que no cumplen los requisitos para ser filial de la Coica.

JFSJ: ¿Qué significa ser la primera mujer coordinadora de Coica?

R: Es una gran responsabilidad y hay muchos desafíos. Primero porque hay muchos compañeros indígenas retrógrados y creen que la mujer es para estar en la casa cocinando, lavando y cuidando los hijos. Aunque por supuesto no estamos desmeritando el trabajo de las hermanas que se quedan en la casa cuidando los hijos, sino que ahora existimos mujeres con capacidad, no porque seamos mujeres nos tienen que reconocer en la Coica no, porque tenemos capacidad y solicitamos participación y guiar nuestra organización. No es por capricho ni por intereses personales, es el momento de que la mujer sea la que oriente los destinos de nuestra organización con toda la capacidad y visión que hay sobre cómo reorganizar, reestructurar y refundar nuestra Coica.

Creo que hemos hecho un trabajo excelente con las mujeres porque caminamos, trabajamos juntas y hoy, gracias a eso, hay cohesión del Consejo de Mujeres de Coica. Yo hago parte de este y eso me facilitó el trabajo con las mujeres, haciendo propuestas en la cumbre construimos una agenda común por los derechos de las mujeres, se creó una red de mujeres y se contemplan temas importantes para nosotras como el cambio climático, emprendimientos económicos, autonomía alimentaria. Eso es lo que venimos trabajando como amazónicas porque es primordial estar unidas y así darles la mano a nuestros compañeros porque hasta ahora la voz Coica ha sido voz masculina. Nosotras tenemos nuestra proyección y sabemos qué hacer en la Coica.

JFSJ: ¿Qué le espera a Coica?

R. Hay un camino trazado. Hay un plan estratégico incluido en el Congreso de Lima, en septiembre de 2022, cuando se llevó a cabo el Congreso Ordinario, allí participaron los cooperantes, los aliados. Se realizó una proyección sobre líneas muy importantes, por ejemplo, una género y participación equitativa. Ese es uno de los ejes estratégicos y el otro biodiversidad y recursos naturales, territorio y todo lo que nos interesa como amazónicos está en esa agenda.

JFSJ: ¿Qué retos tiene la organización?

R: En este momento, nuestra organización es débil, nos quedó chiquita para los desafíos actuales de la cuenca Amazónica. El desafío es pensar en todos, no dejar Coica para que cada cuatro años esté dividida por intereses individuales. Si no blindamos, si no renacemos a la Coica con pilares más fuertes, nunca vamos a avanzar. Los retos son muchos porque la cuenca Amazónica tiene muchos conflictos, en este momento hay diálogos internacionales sobre la Amazonia que están parados debido a este desorden que hay en Coica.

Por eso hacemos un llamado a los aliados y cooperantes que no estén esperando que el problema se resuelva porque esto va a ser difícil, deben apostarle a la legalidad, deben entender que fuimos elegidos, en Quito, en el marco de la legalidad porque se realizó el Congreso conforme al estatuto. Los otros que armaron el desorden deben ser llamados por su mayores y sabedores (as) para que definan qué se debe hacer con ellos.

También hay desconocimiento de muchas comunidades y pueblos en las bases comunitarias que se han convertido en organizaciones familiares y están representando a su país en la Coica. Eso no puede ser, pues desde todo punto de vista es parte también de la corrupción y eso es lo que queremos sanar.

JSFS: ¿Qué herramientas usará para unir a la Coica?

R: Mi objetivo como coordinadora, como mujer, es que todo esté en orden. Porque en nuestra cultura nos enseñan que dentro de la maloca cada cosa debe estar en su lugar. Cuando se sale de su entorno es que hay desarmonía y hoy estamos viviendo una desarmonía que tiene nombre propio y no va más allá de cuatro personas, pero que han sido financiadas por unas ONG inescrupulosas y por eso tienen la capacidad de hacer eventos ilegales e ilegítimos. A ellos los llamamos también al diálogo, pero no para que nos manipulen ni para que nosotros cedamos a sus intereses, pues no lo vamos a hacer.

Ya hicieron mucho daño, de una forma violenta poco fraternal, no podemos seguir así.

“A esos hermanos también les decimos que ya depongan sus intereses personales, su odio hacia las mujeres y apoyen a las mujeres porque ustedes nacieron del vientre de una mujer y no es posible que desconozcan a las mujeres”, Fany Kuiru Castro.

Asimismo, hay que hablar con los mayores, con las sabedoras, con los jóvenes, escuchar a la población no incluida, incorporarla y una vez dialoguemos hermanados, en el territorio, podemos ir a una cumbre de pueblos donde digamos vamos a marchar hacia delante para que la Coica esté blindada de futuras divisiones.

JSFJ. ¿Qué mensaje les daría a las mujeres que aspiran a acceder a este tipo de cargos?

R: a las hermanas de la cuenca Amazónica les envío un abrazo fraterno. Tenemos un gran reto, ustedes me eligieron como su única candidata para la coordinación general y el día que lo hicieron les dije que esta no era solo tarea mía, sino de todas. Las invito a seguir de pie hermanas porque ya hemos logrado un peldaño de lo que hemos solicitado, como fruto de nuestra lucha, hemos llegado a este lugar, pero hemos recibido una Coica fragmentada.

Sin embargo, nosotras tenemos toda la fuerza, el conocimiento, la espiritualidad para avanzar. Nuestros hermanos tienen que ceder. Yo si quisiera que cada coordinación, cada país hable con sus representantes, es el momento de ceder a las mujeres ese espacio. No les vamos a hacer daño, al contrario, estamos apoyándolos para que la Coica sea más paritaria y más incluyente, como somos las mujeres.

Sigamos en la lucha, exigiendo nuestros derechos, ya que a veces no se reconoce el rol de las mujeres, siendo los pilares esenciales en una lucha, puesto que una lucha nunca se gana si no hay alimentos, si la comunidad no está bien alimentada, si no hay armonía en la comunidad y, eso, lo aportan las mujeres.

Finalmente, expresa:

“Ánimo compañeras que esto es de todas. Por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nosotras y por la comunidad, vamos a avanzar unidas porque juntas somos más y entre todas sumamos la fuerza por el bien de nuestra cuenca Amazónica. Nosotras somos las verdaderas defensoras y protectoras de esa gran maloca nuestra que es la Amazonia. Las llamo a que permanezcamos unidas, puesto que sé que algunas compañeras están siendo perseguidas por sumarse a esta lucha”, Fany Kuiru Castro.

Por: Johana Fernanda Sánchez Jaramillo. Comunicadora social y periodista intercultural, abogada, magister en relaciones internacionales, candidata a doctora en derecho. Investiga y escribe sobre derechos humanos, de los demás animales, derechos de la Madre Tierra y de los pueblos originarios. Especial para Global Voices re-publicado con autorización de la autora. @Fresearchs

Fotos. Cortesía de Coica.





Last modified: 08/04/2023