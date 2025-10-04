Encuesta lo Confirma: Mayoría de Panameños se Opone a la Reapertura de la Mina

¡El pueblo panameño ha hablado claro!

A pesar de la intensa campaña mediática de First Quantum Minerals (FQM), un contundente 56.6% de la población se opone a la reapertura de la mina Cobre Panamá.

Este rechazo no es casualidad; es el reflejo de una creciente conciencia ambiental y una profunda preocupación por el futuro de nuestros ecosistemas. La principal razón de esta oposición, con un 47.1%, es la defensa de nuestro medio ambiente.

No podemos olvidar que la operación de FQM ha estado marcada por un historial de 232 violaciones a sus obligaciones ambientales en solo diez años. Estas infracciones han causado daños irreparables a nuestros bosques, especies y fuentes de agua, contaminando con sedimentos, metales pesados y residuos peligrosos.

La mina, ubicada en el corazón del corredor biológico mesoamericano, representa una amenaza constante para nuestra biodiversidad.

La lucha por la defensa de nuestro patrimonio natural continúa. La declaración de inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá por parte de la Corte Suprema de Justicia es un hito en esta batalla, y nos recuerda que la voluntad del pueblo y la protección de nuestro planeta deben prevalecer sobre los intereses económicos de unos pocos. ¡Seguimos en pie de lucha!

Por: Cristeily Ibarra. Licenciada en recursos naturales y ambiente, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).

