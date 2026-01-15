SOPKWOSO Profanado: Denuncia del Pueblo Naso en Panamá

El pueblo de la comarca Naso Tjerdi, en Panamá, a través de su autoridad tradicional, el Rey Naso Ardinteo Santana, se pronuncia públicamente para denunciar la profanación, excavación no autorizada y remoción de petroglifos ancestrales en el sitio arqueológico y patrimonial de SOPKWOSO. SOPKWOSO es una necrópolis sagrada prehispánica del pueblo Naso y forma parte fundamental de la memoria, espiritualidad e identidad colectiva. Estas acciones fueron realizadas por el IDAAN y la empresa ININCO sin el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Naso, y sin ningún proceso de consulta ni autorización de las autoridades tradicionales.

Escuche declaraciones de las autoridades tradicionales:

Ante esta grave violación a los derechos colectivos y al patrimonio sagrado, exigen el cese inmediato de toda intervención en el sitio, una investigación exhaustiva de los hechos y el deslinde de responsabilidades correspondientes. Reafirman la permanente defensa del patrimonio cultural y espiritual del pueblo Naso porque el territorio, la historia y la dignidad del pueblo Naso se respetan.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

