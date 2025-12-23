La Marcha Negra: memoria y reclamo por la invasión a Panamá de 1989

Cada 20 de diciembre, cientos de panameños salen del Barrio Mártir del Chorrillo a las calles para recordar uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país: la invasión Militar de Estados Unidos a Panamá en 1989. Esta manifestación, conocida como la Marcha Negra, se ha consolidado como un acto de memoria colectiva, duelo y exigencia de justicia.

La marcha rinde homenaje a las víctimas que perdieron la vida y desaparecidos durante la operación militar, ocurrida el 20 de diciembre de 1989. Los ataques armados afectaron principalmente a la población civil, especialmente en zonas como El Chorrillo, San Miguelito, Colón, Río Hato entre otras, que sufrieron graves daños materiales y humanos.

Organizaciones sociales, estudiantes, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos participan año tras año en la Marcha Negra. Durante el recorrido, los manifestantes portan pancartas, fotografías, mientras reclaman el reconocimiento oficial de todas las víctimas, el acceso a la verdad histórica y políticas de reparación.

Cabe destacar que en la mañana se realizó la marcha hasta la embajada yanki para condenar la invasión, al mismo centro de su representación diplomática, una marcha fundamental obrera organizada por los Sindicatos.

A más de tres décadas de los hechos, la Marcha Negra no solo recuerda el pasado, sino que reafirma la importancia de la memoria histórica como herramienta y recordar nuestro internacionalismo principalmente con Venezuela para evitar que tragedias similares no se repitan y con Palestina denunciando el genocidio por Israel. ¡Prohibido Olvidar!

Por: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva Garcia.

Last modified: 23/12/2025