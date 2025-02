Cronología de un Estado represor en avanzada

En medio de discursos de odio, que tratan de descalificar y deslegitimar la lucha que están llevando a cabo los sindicatos obreros, gremios educativos, estudiantes universitarios y luchadores sociales. Acusándolos el gobierno, la Policía Nacional y los medios e influencers pagados, de criminales y delincuentes a quienes en este momento están luchando contra las nefastas reformas a la Caja de Seguro Social y enfrentando las amenazas de Trump sobre el Canal de Panamá. Sin obviar que hay otros temas nacionales como el tema minero y la falta de calidad de vida.

Se hace necesario recordar, lo siguiente:

Febrero de 2008 es asesinado en la provincia de Colón, el dirigente obrero del Suntracs, Al Iromi Smith, quien se encontraba en protestas contra el alto costo de la vida y falta de medidas de seguridad en la construcción. Recibió un disparo por la espalda de un agente policial mientras auxiliaba a otro compañero herido (Gobierno de Martín Torrijos).

Julio de 2010 siendo el Ministro de Seguridad José Raúl Mulino (gobierno de Martinelli), se da una feroz represión policial/militar contra los trabajadores bananeros y pueblo originario en Changuinola (Provincia de Bocas del Toro), quienes protestaban contra la llamada Ley Chorizo (la cual intentaba eliminar el derecho a la huelga, a la cuota sindical, el convenio colectivo, los estudios de impacto ambiental a las obras declaradas de interés social, cambios en el Código penal, Código judicial, entre otras medidas arbitrarias). Fueron asesinados Antonio Smith y Virgilio Castillo, 700 heridos por balas y perdigones. Muchos con pérdidas en la vista. Luego de la masacre en Bocas del Toro, a pocos días se estaba desarrollando una reunión de 300 líderes nacionales a raíz de estos hechos, en el Hotel Soloy, el gobierno aprovechando la ocasión ordena arrestarlos de manera arbitraria. Posteriormente son liberados.

Febrero de 2012, los pueblos indígenas se encontraban en lucha contra la minería y proyectos hidroeléctricos en la comarca Ngäbe Buglé, bajo la dirección nuevamente de Mulino como Ministro, la policía mata a tiros a Jerónimo Rodríguez Tugrí y al adolescente Mauricio Méndez.

Octubre de 2012: Frente a la pretendida venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón, el pueblo colonense se encontraba en las calles rechazando esta medida, nuevamente en escena Mulino como Ministro, ordena reprimir fuertemente a través de los estamentos de seguridad. Fueron asesinados el niño Josué Bethancourt Vega, Yamileth Navarro, Jin Dixon Andrade, Irasema Ramos, Mohamed Cañate. Dejando varios heridos y detenciones.

Julio 2022: El pueblo panameño en toda su geografía nacional se encontraba en huelga durante este mes protestando contra el alto costo de la vida, la corrupción y la desigualdad social. En ese lapso se reportaron hechos de violencia policial desmedida contra los manifestantes, siendo la más violenta, la represión que sufrieron los veragüenses el 19 de julio, dejando heridos de bala y gases lacrimógenas en menores de edad y adultos.

Octubre y noviembre de 2023, en las protestas antimineras se registraron casos de brutalidad policial y fuertes represiones contra los manifestantes, siendo el periodista y activista social Aubrey Baxter, afectado directamente con la pérdida de un ojo. Y otros casos que también sufrieron esta misma lesión en sus ojos. Además de otras violaciones a los derechos humanos.

Hasta el día de hoy ningún agente policial ni uniformado ha sido procesado legalmente por estos actos criminales. Y más preocupante aún, es que en las instancias judiciales no proceden de manera objetiva, imparcial ni apegándose al debido proceso, archivando de esta manera los casos.

Con la asumida de Mulino a la Presidencia ha arreciado la represión y persecución al movimiento social y popular. La golpiza recibida por un subcomisionado policial contra la estudiante universitaria Hillary Acevedo al estar protestando contra la visita de Marco Rubio en Panamá; el reciente allanamiento por parte de los estamentos de seguridad, a las casas de dirigentes estudiantiles universitarios y luchadores sociales sin tener ninguna justificación, el único crimen estar protestando contra las medidas impopulares del gobierno. Apresando a Tamara Ortíz de Juventudes Revolucionarias (JR-16) y a Pedro Silva de Colectivo Voces Ecológicas (COVEC). Posteriormente se decretaron medidas cautelares a ambos mientras duran las investigaciones. Se mantienen orden de captura a 5 estudiantes universitarios.

Es la tónica de este gobierno como lo ha sido en el pasado, en cada manifestación enviar unidades de control de multitudes, sin importar que los protestantes solo están entregando volantes a los transeúntes sin cerrar la vía. A la fuerza sacarlos, reprimirlos y lanzarles bombas lacrimógenas, incendiarias y balines. Como ha ocurrido en la Universidad de Panamá y en la construcción del nuevo Hospital del Niño.

Con el arresto cerca de 500 obreros y obreras en la mencionada obra, en días pasados, algunas personas fueron arrestadas sin estar participando de los enfrentamientos, otras se encontraban en el área porque estaban en sus trabajos. De igual manera se hace más alarmante las denuncias que han hecho a través de sus abogados: los golpes recibidos una vez estaban esposados/as, no permitieron que medicatura forense los examinara, sin atención médica y los policías les decían a las mujeres que las iban a violar sexualmente. Además, no permitieron que tuvieran contacto con sus abogados y familiares durante más de un día. Entre otras series de irregularidades en los procesos legales que se están deslindando.

El pueblo panameño debe seguir organizándose, en unidad y solidaridad para enfrentar al Leviatán del filósofo Thomas Hobbes, ese poder absoluto, autoritario y centralizado. En las calles ha demostrado y lo seguirá demostrando las veces que sea necesario que el poder solo emana del pueblo y los gobiernos se deben a él.

«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

ya que no era comunista,



Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

ya que no era socialdemócrata,



Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

ya que no era sindicalista,



Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

ya que no era judío,



Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar».

Martin Niemöller

Por: Dania Batista Guevara. Profesora de filosofía e historia, periodista popular. Integrante del Colectivo Voces Ecológicas.

Foto: Olmedo Carrasquilla Águila.

Last modified: 18/02/2025